        Rusya'dan Kiev açıklaması | Dış Haberler

        Rusya'dan Kiev açıklaması

        Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri sanayi tesisleri ile karar alma ve komuta merkezlerine sistematik olarak saldırı düzenleyeceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 20:59 Güncelleme:
        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun 22 Mayıs'ta Luhansk bölgesinde bulunan Starobelsk şehrindeki meslek kolejine insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediği anımsatıldı.

        Açıklamada, "bu saldırının, Kiev yönetiminin Nazi ve terörist doğasını gösterdiği" belirtilerek, Ukrayna ve Batılı ülkelerin uluslararası insancıl hukuku çiğnediği vurgulandı.

        Son saldırıların "bardağı taşıran son damla" olduğu aktarılan açıklamada, "Bu koşullarda Rusya Silahlı Kuvvetleri, İHA'ların tasarlandığı, üretildiği, programlandığı ve kullanıma hazır edildiği merkezler dahil Kiev'deki askeri sanayi tesislerine yönelik sistematik olarak saldırılar düzenlemeye başlayacak. Kiev yönetimi, bu İHA'ları NATO uzmanlarının desteğiyle kullanıyor. Saldırılar, karar alma ve komuta merkezlerine de gerçekleştirilecek." ifadeleri yer aldı.

        Açıklamada, yabancı uyruklu vatandaşlar, yabancı misyon temsilcilik çalışanları ve uluslararası örgüt temsilcilerine Kiev'i derhal terk etme, Ukraynalı vatandaşlara da askeri unsurlar ve yönetim binalarından uzak durma çağrısı yapıldı.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

