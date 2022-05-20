Rusya'dan kritik NATO açıklaması 0:00 / 0:00

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Interfax'ın haberine göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya olası katılımının Rusya sınırlarında askeri bir tehdit oluşturduğunu ve bununla ilgili karşı önlemler alındığı belirtildi.

RIA'nın Şoygu'ya dayandırdığı haberine göre ise önlem olarak Batı Rusya'da askeri üsler kurulacağı belirtildi. RIA'nın haberine göre Şoygu, "Yıl sonuna kadar Batı Askeri Bölgesi'nde 12 askeri birlik kurulacak" ifadelerini kullandı.

Finlandiya ve İsveç, Çarşamba günü resmen NATO'ya başvurmuş ve belgeleri NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e iletmişti.