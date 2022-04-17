Rusya'dan Mariupol'deki Ukraynalılara çağrı 0:00 / 0:00

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Rus haber ajansı RIA’nın internette yaptığı paylaşıma göre Savunma Bakanlığı, 16 Nisan itibariyle kuşatma altındaki liman kentinde, Ukrayna kuvvetlerinin 4 binden fazla kayıp verdiğini bildirdi.

Bakanlık, "Mariupol'un tüm kentsel alanı tamamen temizlendi. Ukraynalı grubun kalıntıları şu anda Azovstal metalurji fabrikasının sahasında tamamen abluka altında. Canlarını kurtarmak için tek şansları, gönüllü olarak silahlarını bırakıp teslim olmaktır" dedi.

Rus kuvvetleri birkaç haftadır Karadeniz'in kuzeydoğusunda Azak Denizi kıyısındaki liman kentini ele geçirmeye çalışıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın bin 26 Ukraynalı askerin teslim olduğu açıklamıştı. Kiev ise Rusya'nın iddiasını reddetmişti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski bugün, Ukrainska Pravda haber sitesine, Mariupol'daki durumun çok zor olduğunu söylemişti. Zelenski, "Askerlerimiz engellendi, yaralılar engellendi. İnsani bir kriz var. Yine de kendilerini savunuyorlar" demişti.

Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşenko, bugün insani koridorlar aracılığıyla toplam bin 449 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Tahliye edilenlerin sayısı düne göre 2 bin 864 kişi daha az.