Rusya Devlet Başkanı Putin'den UCM üyesi Moğolistan'a ziyaret

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, temaslarda bulunmak üzere Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’a gitti.

Putin’in bugün Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh​​​​​​​ ile bir araya gelmesi beklenirken, iki ülke arasında bazı belgelerin da imzalanması planlanıyor.

Öte yandan, Moğolistan'ın Putin hakkında yakalama kararı çıkartan Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) üyeliği gündeme gelmişti.

AA'nın haberine göre; Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, UCM kararı veya Moğolistan'ın üyeliğinin Rusya’nın gündemindeki bir sorun olmadığını söylemişti.