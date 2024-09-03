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        Rusya Devlet Başkanı Putin'den UCM üyesi Moğolistan'a ziyaret

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, resmi ziyaret kapsamında Moğolistan'a gittiği bildirildi. Putin, geçtiğimiz yıl hakkında tutuklama emri çıkarılmasından bu yana Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi bir ülkeye ilk ziyaretini gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 05:14 Güncelleme: 03.09.2024 - 05:19
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        Putin'den UCM üyesi Moğolistan'a ziyaret
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        Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, temaslarda bulunmak üzere Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’a gitti.

        Putin’in bugün Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh​​​​​​​ ile bir araya gelmesi beklenirken, iki ülke arasında bazı belgelerin da imzalanması planlanıyor.

        Öte yandan, Moğolistan'ın Putin hakkında yakalama kararı çıkartan Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) üyeliği gündeme gelmişti.

        AA'nın haberine göre; Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, UCM kararı veya Moğolistan'ın üyeliğinin Rusya’nın gündemindeki bir sorun olmadığını söylemişti.

        UCM'NİN PUTİN HAKKINDA YAKALAMA KARARI

        UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını ve bu kararın ömür boyu geçerli olduğunu Mart 2023'te duyurmuştu.

        Moğolistan da Roma Statüsü'nü imzalayan ve UCM'ye üye olan 124 ülke arasında yer alıyor.

        *Haberin ilk fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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