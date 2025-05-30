Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Rossiya-1" televizyon kanalında katıldığı bir programda, Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın yeni tur müzakerelere katılıp katılmayacağını henüz açıklamadığına işaret eden Zaharova, "Pozisyonlarında netlik yok. Müzakerelerin tarihi, formatı, heyetin içeriği karşı tarafa iletildi. Rus heyet başkanı planlarını sürekli açıklıyor. (Ukrayna) Öbür tarafta histeri var." diye konuştu.

Sözcü Zaharova, Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek heyetin, İstanbul'daki müzakerelerdekiyle aynı olacağını söyledi.

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Rusya-Ukrayna müzakereleri

Rusya ile Ukrayna arasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 16 Mayıs'ta müzakereler yapılmıştı.

Rus heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık etmişti.

Heyete Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin katılmıştı.