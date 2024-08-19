Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Diğer Rusya, Donetsk'te yerleşim birimini ele geçirdi | Dış Haberler

        Rusya, Donetsk'te yerleşim birimini ele geçirdi

        Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Sviridonovka yerleşim birimini ele geçirdiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 00:33 Güncelleme: 19.08.2024 - 00:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya, Donetsk'te yerleşim birimini ele geçirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’daki eylemlerine dair bilgi yer aldı.

        Donbas bölgesinde bazı noktaların ele geçirildiği ve vurulduğu belirtilen açıklamada, "Merkez askeri birlikleri aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Sviridonovka yerleşim birimini kurtardı." ifadelerine yer verildi.

        Bir günde cephanelik ve depolar ile askeri teçhizat ve Ukrayna askeri birliklerinin bulunduğu 163 bölgenin insansız hava araçları (İHA), top ve roket atışları ile bombalandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 639 uçak, 282 helikopter, 30 bin 112 İHA, 575 hava savunma füze sistemi, 17 bin 320 tank ve zırhlı araç, 1411 çok namlulu roketatar, 13 bin 392 obüs ve havan topu ile 24 bin 894 özel askeri araç imha edildi."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tel Aviv'de patlama!
        Tel Aviv'de patlama!
        "Hücum tamam, sıra savunmada"
        "Hücum tamam, sıra savunmada"
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!
        Beşiktaş yıldızlarıyla kazandı!
        Beşiktaş yıldızlarıyla kazandı!
        6 yıllık hasret bitti!
        6 yıllık hasret bitti!
        İsrail ordusu, TRT Arabi ekibinin bulunduğu aracı hedef aldı
        İsrail ordusu, TRT Arabi ekibinin bulunduğu aracı hedef aldı
        Özel harekat müdahale edince kendini yaraladı
        Özel harekat müdahale edince kendini yaraladı
        Bakan Yumaklı: Endişeye sevk edecek herhangi bir yangınımız yok
        Bakan Yumaklı: Endişeye sevk edecek herhangi bir yangınımız yok
        Akılalmaz tuzak! Yardım kolisinden 182 bin euro borç çıktı
        Akılalmaz tuzak! Yardım kolisinden 182 bin euro borç çıktı
        F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip!
        F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip!
        TFF'den "İzmir" açıklaması
        TFF'den "İzmir" açıklaması
        Kasımpaşa'dan açıklama
        Kasımpaşa'dan açıklama
        Amatör ve sportif havacılar için yeni havalimanı
        Amatör ve sportif havacılar için yeni havalimanı
        Saldırgana ev hapsi verildi
        Saldırgana ev hapsi verildi
        9 çocuk babası plajda kadınları görüntülerken yakalandı
        9 çocuk babası plajda kadınları görüntülerken yakalandı
        Aydemir Akbaş'a veda
        Aydemir Akbaş'a veda
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Alain Delon hayatını kaybetti
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?