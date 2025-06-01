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        Haberler Dünya Rusya heyeti İstanbul’a geldi | Dış Haberler

        Rusya heyeti İstanbul’a geldi

        Rusya heyeti, barış müzakereleri çerçevesinde Ukrayna heyeti ile ikinci kez görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 23:20 Güncelleme: 01.06.2025 - 23:20
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        Rusya heyeti İstanbul'a geldi
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        Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022'de başlayan kanlı savaşın hemen ardından Türkiye, Rusya ile Ukrayna'yı aynı yıl bir araya getirmişti. Geçtiğimiz mayıs ayında da yine İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya gelmişti. Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki ikinci görüşme yarın yapılacak. Rus heyeti, Ukrayna ile görüşmelere katılmak üzere İstanbul'a geldi.

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