Bakanlıktan yapılan a&ccedil;ıklamada, İngiltere&rsquo;nin, Rusya ya karşı &ccedil;atışmacı ve Rusya&rsquo;yı &ldquo;şeytanlaştıran&rdquo; adımlarını s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;ğ&uuml; belirtildi. İngiltere&rsquo;nin uluslararası alanda kurmaca bilgilerle Rusya karşıtı s&ouml;ylemler geliştirmeye devam ettiğine işaret edilen a&ccedil;ıklamada, şu ifadelere yer verildi: Buna karşılık, Rusya karşıtı siyaset izleyen bazı İngiliz sivil toplum &ouml;rg&uuml;tleri, basın kuruluşları ve danışmanlık şirketleri temsilcilerinin yer aldığı yaptırım listesi genişletildi. Bunlar arasında, Rusya ya karşı dezenformasyon ve asılsız su&ccedil;lamalar yayan ve Batı nın Rus karşıtı politikasının katılaştırılmasını ve Kiev rejimine desteğin artırılmasını savunmak da dahil olmak &uuml;zere d&uuml;şmanca lobi faaliyetleri y&uuml;r&uuml;ten kişiler bulunmaktadır.&rdquo; A&ccedil;ıklamada, yaptırım uygulanacak 21 kişinin bilgilerine de yer verildi.