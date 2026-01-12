Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya, İran'ın iç işlerine müdahale girişimlerini kınadı | Dış Haberler

        Rusya, İran'ın iç işlerine müdahale girişimlerini kınadı

        Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile telefonda görüştü. Şoygu görüşmede, dış güçlerin, İran'ın iç işlerine müdahale etme yönündeki girişimlerini kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 21:08 Güncelleme: 12.01.2026 - 22:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya, İran'ın iç işlerine müdahale girişimlerini kınadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile telefonda görüşerek, İran'ın iç işlerine dışarıdan müdahale etme yönündeki girişimleri kınadı.

        Rusya Güvenlik Konseyinin basın servisinden yapılan açıklamada, Şoygu'nun, Laricani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

        Görüşmede, İran'daki protesto gösterilerinin ele alındığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Şoygu, olaylarda çok sayıda can kaybının yaşanması nedeniyle başsağlığı dileyerek, dış güçlerin, İran'ın iç işlerine müdahale etme yönündeki girişimlerini kınadı. Şoygu ayrıca, Rusya ile İran arasında 17 Ocak 2025'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması çerçevesinde ikili işbirliği geliştirmeye hazır olduğunu dile getirdi. İki taraf, güvenliğin sağlanması amacıyla temasları sürdürme ve pozisyonlarını koordine etme konusunda mutabık kaldı."

        İran'daki gösteriler

        İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

        Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 11 Ocak'ta (gösterilerin 15. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve biri savcı, 8'i çocuk (18 yaş altı) olmak üzere 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 681 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 10 Ocak 2026 (Casusluk Tarihi: Rejim Değiştiren Operasyonlar)

        Rejim çökerten casusluk vakaları. İstihbarat oyunlarıyla değişen düzen. Casusluk rejimleri nasıl çökertti? Tarihi vakalar ne anlatıyor? Hangi casusluk vakaları rejimleri devirdi? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Akademisyen Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı ve Akademisyen Prof. Dr. İsmail Ermağan yanıtladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Karabulut ailesinin acı günü
        Karabulut ailesinin acı günü
        Matmazel'in darbedildiği tespit edildi!
        Matmazel'in darbedildiği tespit edildi!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında!
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: David Jurasek
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: David Jurasek
        Fabian Ruiz bombası!
        Fabian Ruiz bombası!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda