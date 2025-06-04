Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Ukrayna arasında yeni tur müzakere tarihinin, memorandum taslaklarının değerlendirilmesinin ardından belirleneceğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya ve Ukrayna arasında yeni tur müzakerelerinin ne zaman düzenleneceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, iki tarafın hazırladığı memorandum taslaklarını birbirine teslim ettiğine dikkati çekti.

Peskov, "Bu taslakların değerlendirilmesi için zamana ihtiyaç olduğu aşikar. Taraflar hazır olduğunda yeni tur müzakerelerin tarihi belirlenecek." diye konuştu.

Ukrayna'nın hafta sonu Rus askeri havaalanlarına insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırılara değinen Peskov, olayla ilgili soruşturma sürecinin devam ettiğini belirterek, "İşlenen suçun çözülmesi için gerekli olan neyse yapılacak." ifadesini kullandı.

REKLAM

"KIRIM KÖPRÜSÜ'NDE PATLAMA MEYDANA GELDİ ANCAK HASAR YOK"

Sözcü Peskov, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırı düzenlenip düzenlenmediği yönündeki soruya da "Gerçekten patlama meydana geldi. Ancak hasar yok. Köprü çalışıyor. Kiev yönetimi, sivil altyapılara yönelik saldırı girişimlerini sürdürüyor. Rus tarafı, buna karşı gerekli önlemler alıyor." yanıtını verdi.