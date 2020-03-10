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Rusya Merkez Bankası, rubledeki sert düşüşün ardından piyasa oynaklığını azaltmak için piyasada döviz satışına başlayacağını açıkladı. Banka, döviz müdahalelerinin miktarını açıklamadı.

YÜZDE 5 DEĞER KAYBETTİ

Rusya'nın başlıca ihracat sektörlerinden biri olan petrol fiyatlarındaki hızlı düşüşle birlikte, rublenin 2016 başından bu yana en düşük seviyelere gerilemesinin ardından, Rusya Merkez Bankası finansal istikrarı korumak için ek enstrümanlar kullanmaya hazır olduğunu açıkladı.

Ruble sadece bu hafta dolar karşısında yüzde 5 değer kaybetti.