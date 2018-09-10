Türkiye'nin en önemli kesme çiçek üretim merkezi olan Antalya'da ihracat her türlü olumsuzluğa rağmen devam ediyor. Sezon sonuna 4 ay kala geçen yıl belirledikleri 85 milyon dolarlık hedefi tutturan kesme çiçek ihracatçıları, kendilerine yeni bir hedef belirledi. Yeni hedeflerinin 124 milyon dolar olduğunu anlatan Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, Türk Cumhuriyetlere de ihracat yaptıklarını, 'memleketlim' anlayışının fayda sağladığını söyledi. Türk Cumhuriyetlerde çalışan Türk müteahhitlerin sadece Türk firmalarla çalıştığını, bunun da ihracata olumlu yansıdığına değinen Yılmaz, "Özellikle son yıllarda Türki Cumhuriyetlerde bir artış var. Orada Türk müteahhitlerin yaptığı inşaatlarda peyzaj çalışmalarında Türk firmalarının tercih edilmesinden kaynaklı. Oransal olarak yüzde 10'larda olmasına rağmen yeni bir pazar" dedi.

'3 KAT ARTAN GÜMRÜK FİYATI NEDENİYLE RUSYA'DA YOKUZ'

2015 yılında Türkiye'nin Rus savaş uçağını Suriye sınırında düşürmesiyle iki ülke arasında başlayan krizin 3 yıl geçmesine rağmen tam manasıyla aşılamadığını anlatan İsmail Yılmaz, "Rusya pazarıyla ilgili bürokratik engelleri bir türlü aşamadık. Rusya krizinden sonra gümrükler 1 yıldır açık deniliyor ama gümrük tarifeleri eskiye göre 3 kat artırıldığı için bir türlü satış yapamıyoruz. Siyasi kriz bence devam ediyor. Bunun için birçok kez girişimde bulunduk. Rusya ciddi bir pazar bizim için ama şu anda orada yok durumundayız" dedi.

'NOEL VE ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI'

Avrupa'da her yıl 25 Aralık'ta kutlanan Noel için hazırlıkların sürdüğünü ve iç pazar için de 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel hazırlıklar yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, "Noel dış pazarda bizim için çok önemli bir gün. Yaklaşık 50 milyon dal çiçek gönderiyoruz. Burada hem fiyat bakımından hem de yeni yıla yaklaşırken ihracatçıya moral oluyor. İç pazarda 24 Kasım Öğretmenler Günü için ciddi sirkülasyon oluyor. Noel için bu yıl 60 milyon dal çiçek ihracatı hedefliyoruz. Yaklaşık 7-8 milyon dolarlık ihracat demek oluyor. Öğretmenler günü için de 30 milyon dal çiçek, 5 milyon dolar gelir hedefliyoruz" dedi.





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