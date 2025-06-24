Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusların Dnipro kentine düzenlediği füze saldırısında ölü sayısının arttığını belirtti.

Saldırının yapıldığı bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Zelenskiy, "Şu ana kadar 160'tan fazla kişinin yaralandığı biliniyor. Maalesef 11 kişi öldü. Enkaz hala kaldırılıyor, bu nedenle ölü sayısı maalesef artabilir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, saldırıdan dolayı kentteki bir yolcu treni ile evler ve okulların da hasar aldığını aktararak, "Trende 500'den fazla yolcu vardı. Beş vagon hasar gördü. Can kaybı yok. Tüm yaralılara yardım sağlandı." açıklamasını yaptı.

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Rusya'nın, farklı ülkelerden getirilen bileşenler olmadan füzeleri üretme imkanına sahip olmadığını savunan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle, Rusya'yı suç ortaklarıyla birleştiren planları mümkün olduğunca sınırlamak önemlidir. Rusya'ya yönelik yaptırımlar da önemli ölçüde güçlendirilmelidir."

Zelenskiy insanların hayatını kurtarmak için mücadele verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: