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Rusya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi kapsamında B grubu 3. maçında deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye'de oynanan ilk maçta rakibine mağlup olan millilerimiz, Rusya deplasmanından galip ayrılarak motivasyon artırmak istiyor. Peki, Rusya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

13 Ekim 2018 Cumartesi, 13:34 | Güncelleme:

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve İsveç'in yer aldığı B Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız 3. maçta Rusya ile deplasmanda karşılaşacak. Milli takımımız Rusya karşısında galibiyet elde ederek avantajını korumaya çalışacak. Tüm futbol severler maçın hangi kanalda yayınlanacağını merak etmeye başladı. Peki, Rusya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair tüm ayrıntılar...

RUSYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başlayacak mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Tüm futbolseverler A Milli maçı şifresiz olarak takip edebilecek.

İŞTE A MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleci: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat

Defans: Mehmet Zeki Çelik, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram

Orta Saha: Cengiz Ünder, Serdar Gürler, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Mahmut Demir, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Berkay Özcan, Hakan Çalhanoğlu

Forvet: Yunus Mallı, Cenk Tosun, Enes Ünal

UEFA ULUSLAR LİGİ FORMATI NEDİR?

Ülke sıralamalarına göre UEFA üyesi 55 federasyonun milli takımlarının A, B, C ve D liglerine ayrıldığı organizasyonda, A ve B liglerinde yer alan 12'şer takım, dört grupta üçer ülke ile mücadele edecek. C liginde bir grupta üç ülke, diğer üç grupta dörder ülke boy gösterecek. D liginde ise dört grupta dörder ülke yer alacak. Liglerinde aynı grupta yer alan takımlar, birbirleriyle deplasmanda ve evinde olmak üzere maçlara çıkacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ NASIL BİR AVANTAJ SAĞLAYACAK?

Uluslar Ligi aynı zamanda, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılım hakkı açısından çok büyük bir öneme sahip. Avrupa Şampiyonası elemeleri yine 10 grupta oynanmaya devam edecek ve yine gruplarda ilk iki sırayı alan ülkeler finallere katılmaya hak kazanacak. Ancak 24 ülkenin mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası finallerine kalacak son dört takım, Uluslar Ligi'nin dört kümesinden çıkacak. Kümelerinde Avrupa Şampiyonası finallerine kalamamış ülkeler, kendi aralarında play-off maçları yapacak ve son 4 takım Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak.

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