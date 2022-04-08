Reuters'a konuşan Türk yetkili: Rusya Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA satışından şikayetçi

"Rusya, Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA satışından şikayetçi" 0:00 / 0:00

Reuters

Üst düzey Türk bürokrat Reuters'a yaptığı açıklamada, "Rusya, Türkiye'nin Ukrayna'ya TB2 Bayraktar SİHA satışından şikayetçi. Ancak satışlar devlet tarafından değil özel bir Türk şirketi tarafından yapılıyor." dedi

Üst düzey Türk bürokrat Reuters'a verdiği demeçte, "Ruslar zaman zaman Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA satışından şikayet ettiler. Şu anda da şikayet ediyorlar." ifadelerini kullandı.

İsmi verilmeyen üst düzey bürokrat, "Ruslara cevaben satışların devlet tarafından değil, özel Türk şirketi tarafından yapıldığını söyledik. Ayrıca Ukrayna'nın drone alımları savaştan önce yapılmıştı." dedi.