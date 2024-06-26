Rusya: UCM'nin Şoygu ve Gerasimov hakkındaki yakalama kararını tanımıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, UCM'nin Şoygu ve Gerasimov hakkında yakalama kararı almasını değerlendirdi.

Kararı "saçma" olarak niteleyen Peskov, "Bu mahkemenin yetkisini tanımıyoruz. Kararlarını meşru bulmuyoruz. İşbirliği konusunda çok az imkan görüyoruz." dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi de karara ilişkin yazılı açıklama yaparak, "UCM'nin yetki alanı Rusya'yı kapsamadığı ve Batı'nın ülkemize karşı yürüttüğü hibrit savaşın bir parçası olarak alındığı için bu sadece boş bir karardır." denildi.