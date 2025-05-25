Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya-Ukrayna arasında esir takası tamamlandı | Dış Haberler

        Rusya-Ukrayna arasında esir takası tamamlandı

        Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasının tamamlandığını duyurdu. İki ülke arasında 303'er savaş esiri takas edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2025 - 12:58 Güncelleme: 25.05.2025 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya-Ukrayna arasında esir takası tamamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Rusya ve Ukrayna arasında 3 günlük savaş esiri takası tamamlandı. İki ülke arasında toplamda biner kişilik esir takası yapıldı.

        Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “16 Mayıs’ta İstanbul’da varılan anlaşmalara uygun bir şekilde, 23 Mayıs-25 Mayıs döneminde, Rusya ve Ukrayna tarafları bin kişiye karşı bin kişi formülünü uygulamıştır” denildi.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “303 Ukraynalı eve döndü. Türkiye'de kararlaştırılan bine bin takas anlaşmasının üçüncü kısmı tamamlandı. Bu takası başarıyla gerçekleştirmek için gece gündüz çalışan ekibe teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        G.Saray Yenikapı'da kupasına kavuşuyor!
        G.Saray Yenikapı'da kupasına kavuşuyor!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Ağır suçlama
        Ağır suçlama
        "ABD ordusunun asıl amacı ülkeyi işgallerden korumak"
        "ABD ordusunun asıl amacı ülkeyi işgallerden korumak"
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        Eski eşini öldürüp, kendini ağır yaralı
        Eski eşini öldürüp, kendini ağır yaralı
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...