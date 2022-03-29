Rusya Ukrayna'daki askeri operasyonun ana hedefini açıkladı! 0:00 / 0:00

Reuters

Son dakika... Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ukrayna'daki askeri operasyonun ana hedefi Donbas'ın özgürleştirilmesi. İlk aşamadaki ana hedefler tamamlandı" ifadeleri kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 34. gününde devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı'ndan "askeri operasyona" ilişkin yeni açıklama geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna'daki askeri operasyonun ana hedefi Donbas'ın özgürleştirilmesi. İlk aşamadaki ana hedefler tamamlandı" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Ukrayna'nın askeri kabiliyetinin ciddi zarar gördüğünü ve Ukrayna'nın artık bir donanmasının olmadığını söyledi.

"RUSYA UYGUN ŞEKİLDE YANIT VERİR"

Açıklamada, "Ukrayna'nın artık bir hava gücü yok. NATO, Ukrayna'ya uçak ya da hava savunma sistemi sağlarsa Rusya uygun şekilde yanıt verecek" ifadeleri kullanıldı. Ukrayna'nın askeri kapasitesinin ciddi şekilde zarar gördüğü belirtildi.

Ukrayna'da son 2 hafta içinde 600 yabancı paralı askerin öldürüldüğü açıklandı.