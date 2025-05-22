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        Haberler Dünya Rusya: Ukrayna ile sağlanan anlaşmaların uygulanmasına ilişkin çalışmaları sürdürüyoruz | Dış Haberler

        Rusya: Ukrayna ile sağlanan anlaşmaların uygulanmasına ilişkin çalışmaları sürdürüyoruz

        Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya-Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleşen arabuluculuk görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu, yeterince emek ve zaman gerektiren bir konu. Çalışmalar sürüyor. Herkes, bunun en kısa zamanda yapılmasından yana." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 14:56 Güncelleme: 22.05.2025 - 14:56
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        Rusya'dan Ukrayna görüşmelerine ilişkin açıklama
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        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile İstanbul'daki müzakerelerde sağlanan anlaşmaların uygulanmasına ilişkin çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

        Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

        Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde geçen hafta İstanbul'da yapılan müzakerelerde 1000 kişiye 1000 kişilik büyük bir esir takası yapılması konusunda mutabık kalındığına dikkati çeken Peskov, "Bu, yeterince emek ve zaman gerektiren bir konu. Çalışmalar sürüyor. Herkes, bunun en kısa zamanda yapılmasından yana." dedi.

        Ukrayna ile bir sonraki müzakereler konusunda henüz anlaşmadıklarını kaydeden Peskov, "Bu konuda anlaşmamız gerekecek. İstanbul'da varılan anlaşmaların uygulanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor." diye konuştu.

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        Ukrayna ile bir sonraki müzakerelerin Vatikan’da yapılmasına dair anlaşmanın olmadığını kaydeden Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile hafta başında yaptığı telefon görüşmesinin ardından Avrupa liderlerine neler söylediği konusunda bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

        "AB, gübre konusunda kendi ayağına sıkıyor"

        Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya ve Belarus'tan ithal edilen azot bazlı gübrelere ek gümrük vergisi uygulamasını değerlendiren Peskov, "AB, sonuçta daha yüksek fiyata ve daha düşük kalitede gübre alacak. Böylece AB, kendi ayağına sıkmış olacak." ifadelerini kullandı.

        Peskov, Rus pazarından dikkatlice ayrılan Batılı şirketlerin geri dönüşte özel bir muamele göreceğini söyledi.

        Sözcü Peskov, Putin'in Ukrayna'dan ilhak edilen Donetsk ve Luhansk bölgelerini her zaman ziyaret etmeyi planladığını ancak bunun zamanla gerçekleşeceğini dile getirdi.

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