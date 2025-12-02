Rüya Gibi ilk bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor! Rüya Gibi 1. bölüm canlı yayın izleme ekranı
Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi, bu akşam yayınlanacak ilk bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Yapım, kuaförlük yapan Aydan'ın, gizemli iş insanı Emir'le tanışmasının ardından gelişen olayları konu ediniyor. Dizinin 1. bölümü, Show TV'nin canlı yayın platformu üzerinden de eş zamanlı ve kesintisiz olarak takip edilebilecek. Peki, ilk bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte, Show TV Rüya Gibi 1. bölümü canlı izleme ekranı ve bölüm özeti
RÜYA GİBİ 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Aydan, yıllarca kocası Tarık’ın gölgesinde kalmış, yetenekli ama bastırılmış bir kuafördür. Hayatı, Tarık’ın gayrimeşru bir kızı olduğunu öğrenmesiyle altüst olur. Vicdan azabıyla Tarık’ın yetimhanede büyüyen kızı Çido’yla el uzatan Aydan, bir yandan da kendine yeni bir hayat kurmaya çalışır. Kuaförlük yapmak üzere çağırıldığı bir yat partisinde gizemli iş insanı Emir’le tanışır. Aydan henüz farkında olmasa da can dostu Çido ve manikürcü arkadaşı Fiko ile tehlikeli ve geri dönüşü olmayan bir dünyaya adım atmıştır.
RÜYA GİBİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Rüya Gibi”nin başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar paylaşıyor.
Dizinin kadrosunda ayrıca Alya, Yeliz Korkmaz, Burcu Kirman, Yağmur Özbasmacı, Deniz Altan, Toprak Kahraman, Alper Kut, Furkan Murat Uğur, Ferzan Hekimoğlu, Aslıhan Çelik, Kerim İlhan, Taylan Güldere, Selçuk Borak, Enes Bay, Arzu Oruç, Efe Altunbaş gibi başarılı oyuncular rol alıyor.
RÜYA GİBİ YAPIM KADROSU
Yapım: TMC Film
Yapımcı: Erol Avcı
Senaryo: Emre Özdür, Hazar Kozice, İdil Ezgi Esen
Yönetmen: Selim Demirdelen
RÜYA GİBİ İLK BÖLÜM CANLI İZLEME EKRANI
Rüya Gibi, ilk bölümü ile bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında olacak. Dizi anlık olarak Show TV canlı yayın izleme ekranında yayınlanacak.