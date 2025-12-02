Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Rüya Gibi 1. bölüm canlı izle | Show TV Rüya Gibi ilk bölüm canlı, kesintisiz, anlık, reklamsız, HD izleme ekranı

        Rüya Gibi ilk bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor! Rüya Gibi 1. bölüm canlı yayın izleme ekranı

        Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi, bu akşam yayınlanacak ilk bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Yapım, kuaförlük yapan Aydan'ın, gizemli iş insanı Emir'le tanışmasının ardından gelişen olayları konu ediniyor. Dizinin 1. bölümü, Show TV'nin canlı yayın platformu üzerinden de eş zamanlı ve kesintisiz olarak takip edilebilecek. Peki, ilk bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte, Show TV Rüya Gibi 1. bölümü canlı izleme ekranı ve bölüm özeti

        Giriş: 02.12.2025 - 16:49 Güncelleme: 02.12.2025 - 16:49
        1

        Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi, ilk bölümüyle bu akşam ilk kez seyirci karşısına çıkıyor. Dizi, Aydan isimli bir kuaförün, gizemli iş insanı Emir ile tanışmasıyla başlayan olayları ele alacak. Dizinin 1. bölümü aynı anda Show TV canlı yayın izleme ekranınan da kesintisiz bir şekilde yayınlanacak. Peki, ilk bölümde neler olacak? İşte, Rüya Gibi 1. bölüm canlı izleme ekranı ve bölüm özeti

        2

        RÜYA GİBİ 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Aydan, yıllarca kocası Tarık’ın gölgesinde kalmış, yetenekli ama bastırılmış bir kuafördür. Hayatı, Tarık’ın gayrimeşru bir kızı olduğunu öğrenmesiyle altüst olur. Vicdan azabıyla Tarık’ın yetimhanede büyüyen kızı Çido’yla el uzatan Aydan, bir yandan da kendine yeni bir hayat kurmaya çalışır. Kuaförlük yapmak üzere çağırıldığı bir yat partisinde gizemli iş insanı Emir’le tanışır. Aydan henüz farkında olmasa da can dostu Çido ve manikürcü arkadaşı Fiko ile tehlikeli ve geri dönüşü olmayan bir dünyaya adım atmıştır.

        3

        RÜYA GİBİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

        Rüya Gibi”nin başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar paylaşıyor.

        Dizinin kadrosunda ayrıca Alya, Yeliz Korkmaz, Burcu Kirman, Yağmur Özbasmacı, Deniz Altan, Toprak Kahraman, Alper Kut, Furkan Murat Uğur, Ferzan Hekimoğlu, Aslıhan Çelik, Kerim İlhan, Taylan Güldere, Selçuk Borak, Enes Bay, Arzu Oruç, Efe Altunbaş gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

        4

        RÜYA GİBİ YAPIM KADROSU

        Yapım: TMC Film

        Yapımcı: Erol Avcı

        Senaryo: Emre Özdür, Hazar Kozice, İdil Ezgi Esen

        Yönetmen: Selim Demirdelen

        5

        RÜYA GİBİ İLK BÖLÜM CANLI İZLEME EKRANI

        Rüya Gibi, ilk bölümü ile bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında olacak. Dizi anlık olarak Show TV canlı yayın izleme ekranında yayınlanacak.

        SHOW TV CANLI YAYIN İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

