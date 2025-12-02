EMİR (Uğur Güneş)

Sokaklarda verdiği yaşam mücadelesinden sıyrılıp karizmatik ve ketum bir "problem çözücüye" (fixer) dönüşen Emir; dışarıdan beyefendi, içeride ise insanlara güvenmekte zorlanan yaralı bir adamdır. Kurduğu kusursuz düzen ve kontrol tutkusu, beklenmedik bir anda kökünden sarsılır. Her şeyin bittiğini düşündüğü anda karşısına çıkan Aydan farkında olmadan Emir’in kurtarıcısı olur. Basit bir tesadüf gibi görünen bu temas Emir’in tüm kurallarını ihlal edeceği bir dönüşümün kapısını aralayacaktır.