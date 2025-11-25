Habertürk
Habertürk
        'Rüya Gibi' 2 Aralık salı akşamı ekranlara geliyor

        SHOW TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Rüya Gibi', 2 Aralık Salı akşamı ekranlara gelecek

        Giriş: 25.11.2025 - 21:44 Güncelleme: 25.11.2025 - 21:50
        2 Aralık salı akşamı ekranlara geliyor
        SHOW TV'nin, yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği ve başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı 'Rüya Gibi'nin yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi, 2 Aralık Salı akşamı izleyiciyle buluşacak.

        İşte 'Rüya Gibi'nin 2 Aralık Tarihli Tanıtımı;

        İstanbul’un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulan Aydan'ın (Seda Bakan) gizemli patronu Emir'le (Uğur Güneş) çıktığı tehlikeli yolculuğu konu alan 'Rüya Gibi' hem yıldızlarla dolu kadrosu hem de kalplere dokunacak özgün hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

        'Rüya Gibi', 2 Aralık Salı akşamı, saat 20.00'de SHOW TV'de.

