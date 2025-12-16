Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Rüya Gibi 3.bölüm canlı izle: Show TV’de Rüya Gibi son bölüm tamamı hemen izle

        Rüya Gibi 3.bölüm canlı izle: Show TV'de Rüya Gibi son bölüm tamamı hemen izle

        Show TV ekranlarının yeni dizisi Rüya Gibi 3.bölümüyle bu akşam yayınlanıyor. Başrollerinde Seda Bakan, Uğur Güneş'in rol aldığı dizide bu hafta Emir, Aydan'ın sadakatinden etkilenerek ona reddedemeyeceği tehlikeli bir ortaklık teklif eder. Aydan ile Çido gizemli ve tehlikeli bir yolculuğa çıkarken, kuaför salonu Emir'in yeraltı imparatorluğunun yeni merkezi haline gelir. Rüya Gibi 3.bölüm internetten canlı izlemek isteyenler Rüya Gibi izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte, Rüya Gibi izle ekranı ve son bölüm özeti

        Giriş: 16.12.2025 - 11:40 Güncelleme: 16.12.2025 - 11:40
        1

        Rüya Gibi 3.bölüm izleyiciyle bu akşam buluşuyor. Heyecan dolu yeni bölüm ekrana kilitleyecek. Diziyi internet ortamından takip etmek isteyenler Rüya Gibi izle ekranını araştırıyor. İşte, Rüya Gibi 3.bölüm full izle ekranı

        2

        RÜYA GİBİ 3.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Emir, Aydan’ın sadakatinden etkilenerek ona reddedemeyeceği tehlikeli bir ortaklık teklif eder. Aydan ile Çido gizemli ve tehlikeli bir yolculuğa çıkarken, kuaför salonu Emir’in yeraltı imparatorluğunun yeni merkezi haline gelir.

        3

        Aydan bir yandan dostlarını ve kızı Sezen’i bu karanlık dünyadan korumaya çalışır, diğer yandan Tarık’a karşı son sözünü söyleyerek ipleri tamamen eline alır. Aydan ve Çido için "Hanımeli Kuaför" dönemi görkemli bir açılışla başlayacaktır fakat Komiser Efe’nin getirdiği haber her şeye gölge düşürür.

        4

        RÜYA GİBİ CANLI İZLE

        Rüya Gibi 3. bölüm Show TV ekranları üzerinden yayınlanacak. Aşağıdaki linkten dizinin yeni bölümünü kesintisiz izleyebilirsiniz.

        SHOW TV CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        RÜYA GİBİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

