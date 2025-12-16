Rüya Gibi 3.bölüm canlı izle: Show TV'de Rüya Gibi son bölüm tamamı hemen izle
Başrollerinde Seda Bakan, Uğur Güneş'in rol aldığı dizide bu hafta Emir, Aydan'ın sadakatinden etkilenerek ona reddedemeyeceği tehlikeli bir ortaklık teklif eder. Aydan ile Çido gizemli ve tehlikeli bir yolculuğa çıkarken, kuaför salonu Emir'in yeraltı imparatorluğunun yeni merkezi haline gelir.
Rüya Gibi 3.bölüm izleyiciyle bu akşam buluşuyor.
RÜYA GİBİ 3.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Emir, Aydan’ın sadakatinden etkilenerek ona reddedemeyeceği tehlikeli bir ortaklık teklif eder. Aydan ile Çido gizemli ve tehlikeli bir yolculuğa çıkarken, kuaför salonu Emir’in yeraltı imparatorluğunun yeni merkezi haline gelir.
Aydan bir yandan dostlarını ve kızı Sezen’i bu karanlık dünyadan korumaya çalışır, diğer yandan Tarık’a karşı son sözünü söyleyerek ipleri tamamen eline alır. Aydan ve Çido için "Hanımeli Kuaför" dönemi görkemli bir açılışla başlayacaktır fakat Komiser Efe’nin getirdiği haber her şeye gölge düşürür.
RÜYA GİBİ CANLI İZLE
Rüya Gibi 3. bölüm Show TV ekranları üzerinden yayınlanacak. Aşağıdaki linkten dizinin yeni bölümünü kesintisiz izleyebilirsiniz.
