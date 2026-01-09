Habertürk
        'Rüya Gibi'den nefes kesen yeni tanıtım yayında

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Rüya Gibi'den nefes kesen yeni bir tanıtım izleyiciyle buluştu

        Giriş: 09.01.2026 - 23:16 Güncelleme: 10.01.2026 - 10:43
        SHOW TV'nin, yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği ve başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı Salı akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi 'Rüya Gibi'den nefes kesen yeni tanıtım izleyiciyle buluştu.

        İşte 'Rüya Gibi'nin 7. Bölüm 2. Tanıtımı;

        Tanıtımda, Aydan ve Emir'in ilerleyen ilişkisi dikkat çekerken Hayriye, kızını nişanlamak için Efe'nin ailesini davet ediyor.

        Nişan yüzüklerini gören Efe memnun olmazken haberi alan Çiğdem gözyaşlarını tutamıyor.

        Emir'in, Aydan'ı tehdit eden Tarık'ın karşısına çıktığı tanıtımın finaline Emir'in, "Bundan sonra ne kadar yaşayacağına karar verecek kişiyim!" sözleri damga vuruyor.

        'Rüya Gibi', yeni bölümüyle salı akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.

