'Rüya Gibi'den yeni tanıtım

Özarslan neden CHP'den istifa etti? Özarslanın istifasının şifreleri ne? Özarslan, AK Parti'ye mi katılacak? Özel Özarslan'a ne mesaj attı? CHP'de istifalar sürer mi? CHP'de Keçiören krizi nasıl yankılandı? Özel mesaj iddiasına ne diyor? Özel "Küfürlü Mesaj" iddiasına ne diyor? MHP lideri Bahçeli ne mesajlar verdi? Nedir Ne Değildir'de Faruk Aksoy sordu; Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Orhan Bursalı, Türkiye Gazetesi Yazarı Nur Tuğba Aktay, Gazeteci Ferhat Murat, Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici ve Genar Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş anlattı. Daha Az Göster