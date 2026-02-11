'Rüya Gibi'den yeni tanıtım
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Rüya Gibi'nin 11'inci bölümünden yeni tanıtım yayınlandı
SHOW TV’nin, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği ve başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı ilgiyle izlenen dizisi 'Rüya Gibi'den yeni bölüme dair ön izleme sahnesi yayınlandı.
Yeni bölüm ön izleme sahnesinde Aydan ve Emir’in baş başa geçirdiği romantik dakikaları silah sesleri bölüyor.
Aydan’ın ağabeyi tarafından Emir’in vurulduğu merak uyandıran tanıtımda Emir’i kaybetmekten korkan Aydan sesini duyurmak için havaya ateş ediyor.
'Rüya Gibi' yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.