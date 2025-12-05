Habertürk
        'Rüya Gibi'nin ikinci bölüm tanıtım yayınlandı

        'Rüya Gibi'nin ikinci bölüm tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Rüya Gibi'nin ikinci bölümünden merak uyandıran yeni tanıtım yayınlandı

        Giriş: 05.12.2025 - 21:03 Güncelleme: 05.12.2025 - 21:03
        "Daha yeni başlıyoruz"
        SHOW TV'nin yapımını; TMC Film'in, yapımcılığını; Erol Avcı'nın üstlendiği ve başrollerin; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı, ilk bölümüyle izleyicinin beğenisini toplayan 'Rüya Gibi'nin ikinci bölümünden yeni tanıtım yayınlandı.

        İşte 'Rüya Gibi'nin 2'nci bölüm 2'nci tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda Aydan, yıllardır emek verip biriktirdiği altınların sahte olduğunu öğrendiğinde Tarık’tan hesap soruyor.

        Borcu olduğu için kuaförü işletmek zorunda kalan Aydan, Çido'ya Emir'den kurtulma planını anlatıyor.

        Komiser Efe'nin, Çido'nun peşine düştüğü tanıtımda Emir'in Alya'yı alıkoyması dikkat çekiyor.

        Emir'in; "Bir sonraki Alya sen olursun" tehdidine karşı Aydan'ın korku dolu bakışları, Çido'nun çığlıkları eşliğinde ekrana geliyor.

        'RÜYA GİBİ'NİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Yetenekli kuaför Aydan, kocası Tarık'ın ihanetini ve bu durumun masum bir kadının ölümüne yol açtığını öğrenince hayatı altüst oldu. Tarık'ın yetimhanede büyüyen gayrimeşru kızı Çido, hem babasından hesap sormak hem de hasta arkadaşının ameliyat parasını bulmak için ortaya çıktı. Aydan, arkadaşı Fiko ile gittiği bir yat partisinde gizemli iş insanı Emir ile tanıştı. Polis baskınında Emir, bir çanta dolusu pırlantayı Aydan'ın çantasına attı. Pırlantalar bir süre sonra paraya dönüştü. Çido, parayı alıp kaçtı; ancak Aydan'a jest yaparak onun hayalini kurduğu güzellik salonunu satın aldı ve ameliyat parasını ödedi. Bölüm sonunda Aydan ve Çido, güzellik salonunda paralarını geri isteyen Emir ile karşı karşıya kaldı. Bu karşılaşma, iki kadının hayatını kökten değiştirecek yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

        'Rüya Gibi', yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.

        #rüya gibi
        #show tv
