Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Rüya Gibi'nin ikinci tanıtımı yayınlandı

        'Rüya Gibi'nin ikinci tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Rüya Gibi'nin yeni tanıtımı izleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 23:27 Güncelleme: 26.12.2025 - 23:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Borcunuzu ödemek zorundasınız"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV'nin, yapımını TMC Film'in, yapımcılığını; Erol Avcı'nın üstlendiği ve başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı 'Rüya Gibi'den yeni tanıtım izleyicilerle buluştu.

        REKLAM

        İşte 'Rüya Gibi'nin 5. Bölüm 2. Tanıtımı;

        Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Emir, Aydan’dan yüklü miktardaki borcunu bir günde ödemesini istiyor.

        Aydan, Çido ve Fiko’yu yeni bir mücadelenin beklediği bölümde Hayriye, Çiğdem’in peşine düşerken Aydan’ı kıskanan Tarık gizlice Hanımeli Kuaför’e giriyor.

        Efe’nin, Çiğdem’e güvenmek istediğini ilk kez dile getirdiği tanıtımda Emir’i gören Tarık’ın planı büyük merak uyandırıyor.

        'Rüya Gibi', yeni bölümüyle salı akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.

        #resim#1326164#

        ÖNERİLEN VİDEO

        Küresel ısınmaya karşı 2 yılda 20 binden fazla tohum ekip, fidan dikti

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çiftçilikle uğraşan Emin Gökçen (29), küresel ısınma ve ormanların önemiyle ilgili izlediği videolar ve okuduğu kitaplardan etkilenerek, 2 yılda çoğunluğunu kendi imkanl

        #rüya gibi
        #show tv
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Otomobil berber dükkanına daldı
        Otomobil berber dükkanına daldı
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu