'Rüya Gibi'nin ilk bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

SHOW TV'nin, yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği ve başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı 'Rüya Gibi'nin 2 Aralık Salı akşamı ekrana gelecek ilk bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

REKLAM

İşte 'Rüya Gibi'nin Ön izleme Sahnesi;

Yayınlanan ön izlemede, Aydan ve Tarık’ın gayrimeşru kızı Çiğdem’in hayatlarını değişmesine neden olacak yüzleşmesi ekrana geldi. Çiğdem’in, Aydan’a kocası Tarık’ın onu aldattığını söylediği sahnede Aydan, hayatının yalanlar üzerine kurulu olduğu gerçeği ile yüzleşiyor. Merak uyandıran sahne ile dizinin ilk bölümüne dair heyecan artıyor.

'Rüya Gibi', 2 Aralık Salı akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.