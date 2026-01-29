Habertürk
        'Rüya Gibi'nin yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

        SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Rüya Gibi'nin 9'uncu bölümünden bir ön izleme sahnesi, izleyicilerle buluştu

        Giriş: 29.01.2026 - 22:27 Güncelleme: 29.01.2026 - 22:27
        "Benden kurtulmak kolay mı?"
        SHOW TV ekranlarında yayınlanan, yapımını; TMC Film’in, yapımcılığını; Erol Avcı’nın üstlendiği; başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı pazar akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi 'Rüya Gibi'nin 9'uncu bölümünden dikkat çeken bir ön izleme sahnesi izleyicilerle buluştu.

        İşte 'Rüya Gibi'nin 9'uncu bölüm birinci ön izleme sahnesi;

        Oyuncu Ufuk Özkan, ziyaret ettiği hastalarla yıllar sonra aynı akıbeti paylaştı

        Karaciğer yetmezliği teşhisiyle sevenlerini üzen oyuncu Ufuk Özkan'ın tedavisinde uygun donörün bulunması için süreç devam ederken ünlü oyuncunun 2011 yılında Antalya'da bir hastanenin Organ Nakli Bölümü'nde donör bekleyen hastaları ziyaretine ilişkin görüntüleri ortaya çıktı. 15 yıl önceki ziyareti...
