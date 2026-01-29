'Rüya Gibi'nin yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

Oyuncu Ufuk Özkan, ziyaret ettiği hastalarla yıllar sonra aynı akıbeti paylaştı

Karaciğer yetmezliği teşhisiyle sevenlerini üzen oyuncu Ufuk Özkan'ın tedavisinde uygun donörün bulunması için süreç devam ederken ünlü oyuncunun 2011 yılında Antalya'da bir hastanenin Organ Nakli Bölümü'nde donör bekleyen hastaları ziyaretine ilişkin görüntüleri ortaya çıktı. 15 yıl önceki ziyaretinde açıklama yapan Özkan, Organ naklinin dizi bölümlerinde yer veriliyor olmasını güzel bulduğunu belirterek, "Her dizinin mutlaka bazı bölümleri hastanede geçiyor. Nakili teşvik eden dizilerin olmasını önemli buluyorum" dedi. (İHA)