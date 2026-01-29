'Rüya Gibi'nin yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı
SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Rüya Gibi'nin 9'uncu bölümünden bir ön izleme sahnesi, izleyicilerle buluştu
SHOW TV ekranlarında yayınlanan, yapımını; TMC Film’in, yapımcılığını; Erol Avcı’nın üstlendiği; başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı pazar akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi 'Rüya Gibi'nin 9'uncu bölümünden dikkat çeken bir ön izleme sahnesi izleyicilerle buluştu.
İşte 'Rüya Gibi'nin 9'uncu bölüm birinci ön izleme sahnesi;