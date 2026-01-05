Habertürk
        Rüya Gibi'nin yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı

        Rüya Gibi'nin yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen yeni dizisi 'Rüya Gibi'nin yeni bölümünden sarsıcı yeni tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 23:14 Güncelleme: 05.01.2026 - 23:25
        Yeni tanıtım yayınlandı
        SHOW TV'nin, yapımını; TMC Film'in, yapımcılığını; Erol Avcı'nın üstlendiği ve başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı 'Rüya Gibi'den yeni bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu.

        İşte 'Rüya Gibi'nin 6. Bölüm 3. Tanıtımı;

        Dizinin yarın akşam yayınlanacak bölümünden ekrana gelen tanıtımda kararlı olan Aydan, Tarık'a boşanacağını açıklıyor.

        Evliliğinde yaşadığı pişmanlıklarını dile getiren Aydan'a, Fiko destek olurken Komiser Efe, Çido'yu ziyaret ediyor.

        Berk'in yaptığı trafik kazasını örtbas etmesine izin vermeyen Emir, Pelin'e iki alternatif sunuyor.

        Heyecan dolu tanıtımda Aydan'ın geçmişi ile ilgili sakladığı sırrı da gün yüzüne çıkmaya başlıyor.

        Sarsıcı bölümüyle çok konuşulacak 'Rüya Gibi', salı akşam saat 20.00'de SHOW TV'de ekrana geliyor.

        #show tv
        #rüya gibi
