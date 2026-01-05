Rüya Gibi'nin yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı

SHOW TV'nin, yapımını; TMC Film'in, yapımcılığını; Erol Avcı'nın üstlendiği ve başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı 'Rüya Gibi'den yeni bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu.

İşte 'Rüya Gibi'nin 6. Bölüm 3. Tanıtımı;

Dizinin yarın akşam yayınlanacak bölümünden ekrana gelen tanıtımda kararlı olan Aydan, Tarık'a boşanacağını açıklıyor.

Evliliğinde yaşadığı pişmanlıklarını dile getiren Aydan'a, Fiko destek olurken Komiser Efe, Çido'yu ziyaret ediyor.

Berk'in yaptığı trafik kazasını örtbas etmesine izin vermeyen Emir, Pelin'e iki alternatif sunuyor.

Heyecan dolu tanıtımda Aydan'ın geçmişi ile ilgili sakladığı sırrı da gün yüzüne çıkmaya başlıyor.