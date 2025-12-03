Rüya Gibi oyuncuları ve konusu: Rüya Gibi dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
RÜYA GİBİ DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!
Yönetmen koltuğunda Selim Demirdelen’in oturduğu Show TV’nin TMC Film yeni dizisi Rüya Gibi, yayın hayatına başlıyor.
Senaryosunu Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen’in kaleme aldığı dizi, 2 Aralık Salı akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
RÜYA GİBİ DİZİSİ KONUSU
Yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği Rüya Gibi dizisi, İstanbul’un kenar mahallesinde kuaförlük yaparken, gizemli iş insanı Emir’le yolu kesişen Aydan’ın, lüks bir güzellik merkezinin patroniçesine dönüşmesini konu alıyor.
Aydan (Seda Bakan), İstanbul’un bir kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulur. Yeni işindeki gölge patronu, kimsenin hakkında hiçbir şey bilmediği gizemli iş insanı Emir (Uğur Güneş)’dir.
Aydan, Emir’in dünyasına uyum sağlamaya çalışırken, zoraki ortağı, yetimhanede büyümüş serseri ruhlu Çiğdem’in (Ahsen Eroğlu) başına açtığı dertlerle de uğraşmak zorunda kalır.
Emir’i takip eden gözü kara komiser Efe’nin (Emre Bey) yolu da kaçınılmaz olarak Çiğdem’le ve kuaförle kesişir.
Aydan tüm bu kaos içinde teselliyi can dostu manikürcü Fiko’da (Şebnem Bozoklu) bulmaya çalışırken, Aydan’ın yeni lüks dünyasını hazmedemeyen eski kocası, yetenekli kuaför Tarık da (Celil Nalçakan) her gün başka bir belayla karşılarına çıkar.
RÜYA GİBİ 1. BÖLÜM ÖZETİ
Aydan, yıllarca kocası Tarık’ın gölgesinde kalmış, yetenekli ama bastırılmış bir kuafördür. Hayatı, Tarık’ın gayrimeşru bir kızı olduğunu öğrenmesiyle altüst olur.
Vicdan azabıyla Tarık’ın yetimhanede büyüyen kızı Çido’yla el uzatan Aydan, bir yandan da kendine yeni bir hayat kurmaya çalışır.
Kuaförlük yapmak üzere çağırıldığı bir yat partisinde gizemli iş insanı Emir’le tanışır.
Aydan henüz farkında olmasa da can dostu Çido ve manikürcü arkadaşı Fiko ile tehlikeli ve geri dönüşü olmayan bir dünyaya adım atmıştır.
RÜYA GİBİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Rüya Gibi dizisinin başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar paylaşıyor.
Dizinin kadrosunda ayrıca Alya, Yeliz Korkmaz, Burcu Kirman, Yağmur Özbasmacı, Deniz Altan, Toprak Kahraman, Alper Kut, Furkan Murat Uğur, Ferzan Hekimoğlu, Aslıhan Çelik, Kerim İlhan, Taylan Güldere, Selçuk Borak, Enes Bay, Arzu Oruç, Efe Altunbaş gibi başarılı oyuncular yer alıyor.
RÜYA GİBİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Rüya Gibi dizisinin çekimleri İstanbul’da yapılıyor.
DİZİ KARAKTERLERİ
AYDAN (Seda Bakan)
Genç yaşta evlenir, hayatını eşine ve kızına adar, eşinin hazımsızlığı yüzünden çok başarılı olduğu kuaförlük mesleğini bile arka plana atar. Yirmi yıllık evliliğinin aldatmalarla geçtiğini öğrendiğinde arkasına bakmadan evini terk eder. Yeni hayatının ilk gününde tatlı bir sürprizle tanıştığı Emir, Aydan için beklenmedik olayların fitilini ateşler. Eşinin gayrimeşru kızı Çido’nun resme girmesiyle olaylar daha da içinden çıkılmaz hale gelir. Aydan zoraki kahraman olarak çıktığı bu yolda geri dönülmez biçimde değişecektir.
EMİR (Uğur Güneş)
Sokaklarda verdiği yaşam mücadelesinden sıyrılıp karizmatik ve ketum bir "problem çözücüye" (fixer) dönüşen Emir; dışarıdan beyefendi, içeride ise insanlara güvenmekte zorlanan yaralı bir adamdır. Kurduğu kusursuz düzen ve kontrol tutkusu, beklenmedik bir anda kökünden sarsılır. Her şeyin bittiğini düşündüğü anda karşısına çıkan Aydan farkında olmadan Emir’in kurtarıcısı olur. Basit bir tesadüf gibi görünen bu temas Emir’in tüm kurallarını ihlal edeceği bir dönüşümün kapısını aralayacaktır.
ÇİĞDEM (Ahsen Eroğlu)
Yetimhanede büyüyen, annesinin ölümünden babası Tarık’ı ve onun ailesini sorumlu tutan Çido, hayatta kalmak için suça karışmaktan çekinmeyen, kurnaz ve korkusuz bir genç kadındır. Amacına ulaşmak için zekasını kullanır, kimi zaman farklı kimliklere bürünür. Yetimhane yıllarından bu yana sahip olduğu tek ailesi Ela için göze alamayacağı tehlike yoktur. Aydan için değişimin fitilini ateşler fakat birlikte girecekleri yolda Çido da aynı kalmayacaktır.
EFE (Emre Bey)
Katı kurallar, güçlü bir adalet duygusu ve meslek ilkeleriyle hareket eden Efe, idealist bir polistir. En büyük hedefi, kollarında can veren dostunun ölümünün sorumlularını yakalamaktır. Ailesinin beklentileri, toplum baskısı ve teşkilat düzeni içinde sıkışmış; duygularına mesafe koymayı öğrenmiştir. Yeni soruşturmasında yolu beklenmedik kişilerle kesişirken, suçla ve kalbiyle aynı anda mücadele etmek zorunda kalır. Zamanla kalbi ve vicdanı, görev bilincine ağır basmaya başlayacak, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlayacaktır.
FİKO (Şebnem Bozoklu)
Aydan’ın çocukluk arkadaşı, dostu, sırdaşı, her şeyidir. Eğlenceli, enerjik ve neşe kaynağıdır. Sevdikleri için gözünü kırpmadan savaşır, dobralığıyla düşmanları savuşturur. Eşi Hikmet’le mutlu bir evliliği vardır ama anne olamamanın hüznünü gizler. Varını yoğunu tüp bebek tedavisine yatırır. Aydan yeni hayatını kurarken, Fiko hep elinden tutacak, stratejik zekasını ve mizahını bir silah gibi kullanarak hem dostunu hem de yuvasını koruyacağı çetin bir mücadele verecektir.
HAYRİYE (Devrim Yakut)
Ailenin mutlak hakimi ve sarsılmaz otoritesi olan Hayriye; geleneklere sıkı sıkıya bağlı, “elalem ne der” korkusuyla yaşayan ve kontrolü asla elden bırakmayan sert mizaçlı bir kadındır. Kardeşi Tarık’ı hayatının merkezine koyan ve ailenin itibarını korumak adına her türlü sırrı saklayan Hayriye’nin kusursuz görünen düzeni, en büyük takıntısıdır. Gelini Aydan’ın başkaldırısı ve geçmişin gölgelerinin ortaya çıkmasıyla iktidarı sarsılan Hayriye; otoritesini geri kazanmak için her yolu mubah görecektir.
TARIK (Celil Nalçakan)
İnsanların zaaflarını keşfedip onları manipüle etmekte usta olan Tarık; dışarıdan bakıldığında şeytan tüyüne sahip, flörtöz bir adamdır. Ancak bu ışıltılı ve eğlenceli vitrinin ardında; kumar borçlarıyla boğuşan, takdir edilme açlığı çeken, dengesiz bir kişilik yatar. Dışarıda iktidar sahibi gibi görünse de evde ablasının boyunduruğu altındadır. Yıllardır aldattığı Aydan’ın kendisini terk etmesi Tarık’ın iktidarını sarsar. Güç arzusuyla yeni planlar yaparken her hamlesi kendi çöküşüne yol açacaktır.