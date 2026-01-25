'Rüya Gibi' yeni bölümüyle bu akşam SHOW TV'de

Genel yönetmenliğini; Selim Demirdelen, yönetmenliğini; Çiğdem Bozali ve Barış Erçetin’in, senaryosunu ise Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen’in beraber üstlendiği 'Rüya Gibi'nin kadrosunda; Seda Bakan (Aydan), Uğur Güneş (Emir), Ahsen Eroğlu (Çiğdem), Emre Bey (Efe), Şebnem Bozoklu (Fikriye), Celil Nalçakan (Tarık), Seda Akman (Pelin), Gökberk Demirci (Bora) Burcu Kirman (Yasemin), Yağmur Özbasmacı (Sevda), Yeliz Korkmaz (Sezen), Aslı Melisa Uzun (Zahide Melek), Deniz Altan (Zeynep), Toprak Kahraman (Aras), Alper Kut (Boris), Furkan Murat Uğur (Mete), Aslıhan Çelik (Ela), Taylan Güldere (Okan) ve Devrim Yakut (Hayriye) ve Menderes Samancılar (Muhittin) gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

'Rüya Gibi'nin 8'inci bölümünde; Aydan, Bora’nın tehdidiyle büyük bir açmaza düşer; geri dönüşü olmayan bir tercih yapmanın eşiğindedir. Emir ise düşmanlarının yaklaşan saldırılarına karşı büyük bir hazırlık içindedir. Çido’nun uğradığı beklenmedik saldırı, Efe’nin onu kurtarmasıyla ilişkilerinde yeni bir yakınlaşma yaratır. Ela taburcu olmaya hazırlanırken, kimsenin farkında olmadığı bir tehlike giderek yaklaşmaktadır. Aydan’ın Emir hakkında vereceği karar, yalnızca kendi kaderini değil, herkesin hayatını kalıcı biçimde değiştirecektir.