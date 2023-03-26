HABERTURK.COM

Rüyada beşik görmek rüya yorumcuları tarafından çoğunlukla hayırlı olarak yorumlanır. Rüyada beşik görenin evladı yoksa evladı olacağına işaret olur. Eğer beşik içerisinde güzel yüzlü bir bebek yatıyorsa bu rüya sahibinin şansının döneceği şeklinde yorumlanır.

Rüyada Beşik Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada beşik görmek birçok rüya yorumcusu tarafından yorumlanmıştır. Bazı rüya yorumcularına göre beşik görmek evlat sahibi olmaya veya evlenmeye delalet eder. Farklı rüya yorumlayan kişilere göre rüyada beşik görmek hayırlı bir durum olarak görülmemektedir.

Eğer rüyanızda bebek beşiği gördüyseniz aile ve sosyal çevreniz etrafında kötü niyetli kişiler dolaşıyor demektir. Etrafınızda dolaşan kötü niyetli insanlar sizin mahremiyet alanınızı işgal etmektedir. Rüyada beşik görmenin diğer anlamı ise; aile itibarınızın kötü niyetli kişiler tarafından zarara uğrayacağına işaret olur. Aile sırlarınız açığa çıkarılarak çevrenize yayılabilir.

Rüyada beşik görmek bazı yorumculara göre keder, üzüntü, ağlamak olarak ifade edilir. Kirmani’nin rüya yorumuna göre ise; rüyasında beşik gören kişinin hanımı hamile ise erkek evlat sahibi olur. Rüyada bir bebeği beşikte salladığını gören rüya sahibinin şefkat ve merhamet sahibi olduğunu işaret eder.

Rüyada Beşik Sallamak

Rüyada beşik sallamak talihsizlik ve sıkıntıya delalet olur. İş hayatında veya aile hayatında kara bulutlar üzerinizde dolaşacaktır. Hayatınız üzerinde dolanan kara bulutlar hayatınıza yavaşça girerek sizin bu durumu geç fark etmenize neden olur. Rüyada beşik sallamak başka rüya yorumcusuna göre oyalanmak ve sıkıntılardan kaçabilme şansını ifade eder. Sıkıntılardan nasıl kurtulacağınız belli olmamakla birlikte kurtuluş yolunu kendiniz bulmanız gerekmektedir.

Rüyada Beşik Satın Almak

Rüyada beşik satın almak hayırlı bir durumdur. Rüya yorumcuları tarafından rüyada beşik satın almak geleceğe dair olumlu yorumlanır. Rüya sahibinin şu anda yaşadığı sıkıntılardan gelecekte kurtulacağını ve şansın sizden yana olacağı şeklinde yorumlanır.

Başka bir rüya yorumuna göre beşik satın almak hayır ve bereket demektir. Beşik satın alınması aynı zamanda rahatlık olarak da ifade edilir. Rüyada beşik satın aldığını gören bekar ise evleneceğine işaret olunur.

Rüyada Boş Beşik Görmek

Rüyada beşik çeşitli şekillerde görülebilir. Bir kişi rüyasında beşikte bebek salladığını görürken farklı bir kişi ise kırık bir beşik görebilir. Rüyada beşik nasıl görüldüyse onun yorumuna bakılır. Rüyada boş beşik görmek ile rüyada beşik boyamanın rüya tabiri farklı yorumlanır.

Rüyada boş beşik görmek yaşamınız sırasında karşılaşacağınız sıkıntılar karşısında stres ve kaygı duyacağınıza işaret eder. Rüyada boş beşik görmenin farklı bir anlamı ise aileden ayrı düşmek şeklinde ifade edilir. Rüya sahibi evlenerek veya şehir dışında eğitim görmek için aile yuvasından ayrılabilir. Bu ayrılığı bazı rüya yorumcuları sevgiliden ayrılmak, evlilik fikrinden vazgeçmek olarak da yorumlar.

Rüyada boş beşik gören kişi evliyse rüya buna göre yorumlanır. Rüyasında boş beşik gören eğer evliyse eşiyle büyük sıkıntılar yaşayabilir. Yaşanan sıkıntılar sonucunda ise evlilikleri ayrılma noktasına gelebilir. Rüyada boş beşik görmek aynı zamanda bir ev satın almak olarak da tabir edilir. Rüyada boş beşik görmek rüyayı görenin cinsiyetine göre de yorumlanır. Eğer rüyayı gören erkek ise kendisinin güçlü ve kudretli olduğu belirtilirken rüyayı gören kadın ise çok kısmetli olduğu şeklinde yorumlanır.

ÖNERİLEN VİDEO