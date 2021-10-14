Vücudun en ihtiyaç duyduğu gerekliliklerden birinin uyku olduğunu hepimiz biliyoruz. Uykunun da gizemi çözülememiş ve en merak edilen yanı da rüyalar kuşkusuz... Rüyalar genellikle sabaha karşı belirginleşen REM uykusu sırasında görülüyor. Görülen rüyaların birçoğu unutulsa da bazı belirgin simgeler günler geçse de unutulmuyor. Tabii uyku sonrasında görülen rüyanın anlamı da merak ediliyor. Onlardan biri de rüyada bıçak görmek...

RÜYADA BIÇAK GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada bıçak görülmesi ayrılıkla tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında herhangi bir bıçak görmesi; aile fertlerinin huzur ve refahı için gösterdiği çabalar neticesinde olumlu sonuçlar alacağına ve çoktandır ayrı olduğu bir dostu ile tekrar buluşacağına delalet eder. Rüyada bıçak görmek ayrılığa, düşmanlığa, marifetli bir adama, sanat ve maharette, bıçakçıyı görmek, insanlara sanat ve maharet öğreten birine delalettir.

RÜYADA BIÇAK GÖRMEK ANLAMI

Bıçak kavganın ve ayrılığın işaretidir Rüyada bıçak, hizmetçi, yardımcı, dost ve kendisi için gayret gösteren kimse ile de yorumlanır. İş hayatınızda zarar edeceğinizin habercisidir.

RÜYADA BİRİNİ BIÇAKLAMAK

Rüyada birini bıçaklamak, rüya sahibinin tedirgin olduğu anlamına gelir. Kişi bu sebeple çevresindeki insanlardan uzaklaşabilir. Bazı konularda pişmanlık yaşadığı için asosyal bir hayatın içine girebilir. Ayrıca rüyayı gören kimse düşmanı ile mücadele edebilir. Onu manevi anlamda yaralayarak galip gelir. Rüya sahibi kimseye güvenmez ve inanmaz. Sürekli kendine zarar verileceğini düşünüp durur. Kendini korumak için de mümkün olduğunca insanlardan uzak durmayı tercih eder.

RÜYADA BIÇAKLI KAVGA GÖRMEK

Rüyada bıçaklı kavga görmek, gerçek hayatta yaşanacak olan tatsız olaylara işaret eder. Yani bu rüya, rüya sahibi için mutsuz edici olayları gösteren bir rüyadır. Rüyasında bıçaklı kavga gören kişi dini inançlarından uzaklaşacak ve yanlış yollara sapacaktır. Ayrıca rüya sahibinin, etrafındaki kinci ve kıskanç kişiler tarafından büyük zarara uğrayacağına işaret eder.

RÜYADA BIÇAKLA ADAM ÖLDÜRMEK

Adam öldürmenin her türlü korkunçtur. Rüyada görülmesi bile kişiyi kötü hissettiren rüyada bıçakla adam öldürmek kişinin iş hayatında ve okul hayatında sıkıntılı bir süreç geçireceğini, Geri dönüşü olmayan bir hata yapılacağına yorulur. Bu sebeple rüya sahibinin rüyada bıçakla adam öldürdüğünü gören kişinin kendini bir an önce değiştirerek hareketlerini ve tavrına dikkat etmesi gerekmektedir.

RÜYADA ELİNDE BIÇAK TUTMAK

Rüyada elinde bıçak tutmak, güç ve zenginliğin sürekli olacağına, bıçakla bir şey kesmek, eline para geçeceğine işarettir.

Bir genç kızın rüyasında elinde bıçak tuttuğunu görmesi; asil bir aileye mensup bir gençle tanışacağına ve sevgisine kazanacağına, bir kimsenin, elinde bıçak tutan bir delikanlı görmesi; bir genç kızın sevgisini kazanacağına delalettir.

RÜYADA BIÇAK KAYBETMEK

Bıçak kaybetmek veya saklamak olası tehlikelerden kurtulacağınıza işarettir.

RÜYADA BIÇAK BİLEMEK

Bir rüyada bıçak bilediğini yahut da bilendiğinin görülmesi, rüya sahibinin bir yere gitmek amacıyla hazırlık yaptığına işaret eder. Rüya sahibinin rüyasında bıçak benzeri şeyleri bilediğini yahut da rüyasında bileyici görmesi, rüyayı görenin yeni bir iş peşinde olduğuna ve bir iş kurma çabası içinde olacağına işaret eder. Rüya da bıçak bilendiğinin görülmesinin bir diğer işaret ettiği konu da rüya sahibinin neşesinin ve sağlığının gayet yerinde olduğunu gösterir.

RÜYADA BIÇAK ALMAK

Rüya sahibinin rüyasında bıçak aldığını görmesi ya da kendisine bir bıçağın verildiğini görmesi, bir kişiyle dost olacağına ya da eline çok miktarda mal geçeceğine işaret eder.

Rüya sahibi, gördüğü rüyada kendisine bıçak verildiğini görmüş ise bu rüya, bir kişi ile dostluk kuracağının göstergesi olma niteliği taşımaktadır. Bir rivayete göre ise rüyayı gören kişiye yardımcı olacak bir çocuğunun dünyaya geleceği anlamını taşır.

Rüya sahibi rüyasında bir kasaptan bir bıçak aldığını görmüş ise, hasta olacağına ve sonrasında hızlı bir şekilde iyileşeceğine işaret eder. Bununla rüya sahibinin birlikte yaşamı boyunca da kuvvetli bir şekilde bir hayat süreceği anlamına gelir.

RÜYADA BIÇAKLA BİR ŞEY KESMEK

Rüyanızda bir bıçakla bir şey kestiğinizi görmeniz; bir yolculuğa çıkacağınıza, rüyanızda bıçakla bir şey kesmek istediğiniz halde kesemediğinizi görmeniz; teşebbüs ettiğiniz bir işi başaramayacağınıza işaretle yorumlanır.