Rüyada dolunay görmek ne anlama gelir? Rüyada büyük dolunay görmek anlamı nedir?

Rüyada Dolunay Görmek

İmgesel ifadelerin detaylarla buluştuğu ve bu detayların bilinçaltımızda hayat bulduğu şeyler “rüya” olarak tanımlanmaktadır. Bazen günlük hayatta etkisinde kaldığımız bir olay bazen de geçmişte yaşadığımız hadiseler rüyalarımıza yansıyabilir. Rüyaların sahip oldukları anlamlar yorumlanmaya ihtiyaç duyulduğundan genellikle rüya tabirlerine başvurulur.

Rüyada dolunay görmek, kişinin ömür boyu şanslı olacağının göstergesidir. Ayrıca rüya sahibinin kısmetinin de açık olacağına delalet eder. Bu rüyayı gören kişilerin şansları açılır ve tüm dilekleri en kısa zamanda gerçekleşir.