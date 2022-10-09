Rüyalar her gece, bilinçdışı olduğumuz uyku halimizde görülür. Rüyaların neden görüldüğü ve ne anlama geldiği de bu yüzden merak konusu olmaya devam ediyor. Bazı rüyalar aklımızda kalmazken bazı rüyalar ise kişilerin mutlu ya da mutsuz uyanmasına dahi sebep olabiliyor. En sık görülen ve araştırılan rüyalardan biri ise rüyada evi su basması olarak karşımıza çıkıyor. Rüyasında evini su basarken gören kişiler, rüyada evi su basmasının anlamı nedir? Hakkında farklı kaynaklardan araştırma yapıyor. İşte, rüyada evi su basması hakkında merak edilen her şey.

Rüyada Evi Su Basması Ne Anlama Gelir?

Rüyada evi su basması farklı şekillerde tabir edilmektedir. Bazı rüya yorumcularına göre rüyada evi su basması, kötü bir şekilde ele alınır. Kişinin mal ve mülk kaybı yaşayacağına işaret eder. Bazı rüya yorumcuları ise rüyada evi su basmasını hayırlı bir rüya olarak ele alır. Eğer rüyayı gören kişi evli ise hanesinde huzur ve mutluluğun eksik olmayacağına yorulurken, bekar rüya sahibinin de kısa sürede hayırlı bir evlilik yapacağına işaret edilir.

Rüyada Evi Yağmur Suyu Basması Neye İşarettir?

Rüyada evi yağmur suyu basması, evin durumuna göre değişik şekillerde yorumlanır. Eğer eve yağmur suyu bastıktan sonra evde meydana gelen zarar fazla ise bu rüya sahibi için hayırlı bir rüya olarak ele alınmaz. Bu rüya kişinin işlerinde kötüye giden durumların yaşanacağına işaret eder. Rüyada yağmur suyu bastıktan sonra evde bir hasar meydana gelmesiyse bu kişi için oldukça hayırlıdır. Rüya sahibinin hayatında ona zarar veren kişilerin hayatından çıkacağına, kötü enerjilerden ve insanlardan uzaklaşacağına delalettir.

Rüyada Evi Kirli Su Basması

Rüyada evin su basmasının farklı şekillerde yorumlanmasının nedenlerinden biri de evi basan suyun temiz ya da kirli olmasıdır. Bu yüzden rüyada evi pis su basması da araştırılan rüyalardan biridir. Eğer eve kirli su basıyorsa bu kişi için kötü haberlere rivayettir. Eğer evi basan su temiz ise bu da haneye girecek helal paraya işaret eder.

Rüyada Başkasının Evini Su Bastığını Görmek

Rüya sahibi rüyasında kendisinin değil de başkasının evine su bastığını görüyorsa, rüya hayırlara yorulur. Rüya sahibinin iyilik yapan yardımsever bir kişiliği olduğuna işaret eder. Rüyada başkasının evine su bastığını görmek aynı zamanda rüya sahibinin içinde bulunduğu maddi sıkıntılardan da kurtulacağına rivayet eder. Bu rüya ile birlikte kişi sadece maddi değil manevi açıdan da bir yükseliş yaşayabilir. Rüyada başkasının evine su bastığı görmek aynı zamanda kişinin itibarının artacağına ve makam mevki sahibi olacağına delalettir.

Rüyada Evin Etrafını Su Bastığını Görmek

Rüyada evin etrafının su bastığını görmek suyun temiz ya da kirli olmasına göre değişiklik gösterir. Kişi rüyasında temiz suyun evin etrafını bastığını görüyorsa bu hayatında olumlu durumlar yaşanacağına rivayettir. Ancak evin etrafını basan su kirli ise bu kişinin giriştiği işlerde sorunlar olacağına ve huzursuz bir döneme başlayacağına delalet eder.