Rüyada kar görmek ne anlama gelir?

Rüyada kar görmek
Genel anlamda iyiye yorumlanır. hastalıklardan kurtulacağınıza ve sevinçli haber alacağınıza delalet eder.
Kış mevsiminde görülen rüyalar; Bu rüyalar güzel rüyalardır. Dertlerin biteceğine hayatın değişeceğinin habercisidir.
Pencereden yağan karı izlemek; Sorunların ve üzüntünün çok kısa sürede son bulacağına ancak bir tehlike atlatılacağına işaret eder.
Karda ayak izlerini görmek; Güzel bir sürprizle karşılaşacağına yorumlanır.
Bembeyaz kar görmek; Huzur ve mutluluk demektir.
Mevsimsiz görülen kar, ani yaşanacak değişimler yüzünden hayatın alt üst olacağına yorumlanır.
Kışın görülürse kişinin dertlerinin geçeceğine işaret eder. Yazın görülürse kişinin hayatının ani değişiklikler yüzünden alt üst olacağını gösterir.
YORUMLAR