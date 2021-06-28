Uykularımızın en derin yerinde bazen bize saatler sürmüş gibi gelen rüyalardan uyanırız. Rüyalarımız gerek psikolojinin gerekse dinlerin her zaman en çok ilgilendiği konuların başında geliyor. Rüyada gördüklerimizin bir anlamı olduğuna dair inancın herkes tarafından kabul edilmiş olması rüya tabirlerini ve rüya yorumcularını ortaya çıkarmıştır. Rüya yorumları yorumculara göre farklılık gösterebiliyor. İşte İmam-ı Nablusi'ye göre rüyada kar görmenin anlamı...

RÜYADA KAR GÖRMEK NE DEMEK?

Cafer-i Sadık (r.a.)'ın yorumu: Kişinin rüya da kar görmesi bol rızka işaretle, İyi bir yaşam ile, büyük bir servete işaretle, ucuzluk, bolluk ve askere işaretle yorumlanır. Kişinin rüyasında yaz mevsiminde kar yağdığını görmesi, iyi değildir. Hastalığa işarettir demiştir, Cafer- i Sadık (r.a.) hazretleri.

İmam-ı Nablusi'nin yorumuna göre kişinin rüyada ister mevsiminde olsun, ister mevsimin dışında olsun çok kar yağmış olduğunu, öyle ki, binaların üzerleri, ağaçlar, dağların üzerlerini karın kaplamış olduğunu görmeyi, iyi saymamıştır. O bölge halkına gelecek bela ve musibete gelecek zulüm ve afete işarettir demiştir.

Rüyada kar bulunmaması gereken yerlerde (ev, oda ve benzeri yerlerde) ve bu yerlerin içerisinde kar görmek, iyi değildir. Belaya, musibet ve azaplara, hastalıklara işaret eder demiştir. Bazıları da bu rüyayı, acizliğe, yolculuk ve gaflete yorumlamışlardır.

RÜYADA KAR YAĞDIĞINI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyasında kar yağdığını fakat, üzerinde yağmurluk ve şemsiye gibi kendisini koruyan bir şeyi olduğunu ve ıslanmadığını görmek, iyidir. Rüya sahibinin, işlerini iyi idare eden, iyi yöneten bir kişi olduğuna korkusuz olarak yaşayacağına ve hiçbir zarar görmeyeceğine işaret eder.

Kişinin rüyada kar görmesi, rızıklara ve menfaatli şeylere ve grip gibi hastalıklardan iyileşmeye işaret eder. Karın mevsiminde görülmesi, rüya sahibi 'Çin üzüntü ve kederin gitmesine, düşmanını yenmesine işaret eder. Karın mevsimsiz yağması, soğuk algınlığına. hastalıklara; bazen de yolculuğun veya bazı işlerin ertelenmesine işarettir.

Bir şehre mevsimsiz fazla kar yağdığını görmek, o şehre devlet reisi veya Hakk'tan gelecek bir azaba veya içlerinde bir fitnenin çıkmasına işaret eder.

RÜYADA KAR YEMEK NE DEMEK?

Rüyada kar yemenin anlamı iyiye yorumlanır. Rüyada yaz aylarında kar yemek fayda görüleceğine ve bereketli günlerin yakında olduğu anlamına gelmektedir. Kış aylarında sulanmış kar yemek fena şeylerin olabileceğini gösterir. İş ortamında daha temkinli olunmalıdır. Öğrenciler çalışma şartlarını zorlaması gerektiği anlamına gelir.

RÜYADA KAR SATIN ALDIĞINI GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada yaz gününde, yüküyle kar satın aldığını görmek, kendisini rahata kavuşturacak mala kavuşmasına yahut güzel söz veya duâ sebebiyle üzüntü ve kederden kurtulmasına işaret eder.

RÜYADA ÇOK FAZLA KAR YAĞDIĞINI GÖRMENİN ANLAMI

Rüyada karın çok yağdığını ve çok fazla olduğunu görmek, devlet reisinin maiyetine zulmetmesine, onlara kötü söz söylemesine işaret eder. Bazen rüyada çok kar yağdığını görmek, çiçek, kızamık, veba, taun, verem gibi salgın hastalıklara işarettir. Bazen de kar yağdığını görmek, harbe, çekirgeye ve hayvanlara gelecek çeşitli hastalıklara; bazı kere de ucuzluk, bolluk ve zenginliğe işaret eder. Karın süpürülmez derecede çok olması, o şehir halkı için gelecek azaba ve düşmanın hücumundan dolayı üzüntü ve kedere işarettir. Az kar yağdığını görmek, ucuzluk ve bolluğa işarettir. Bir şehre, bir mahalle, mevsiminde az yağan kar, o yer halkı için rızkın genişliğine, ucuzluk ve bolluğa işaret eder.

RÜYADA KARIN ÇABUCAK ERİMESİ NE DEMEK?

Yağan karın halka zarar vermemesi ve çabucak erimesi, geçecek üzüntü, kaygı ve sıkıntıya işarettir. Rüyada ekilmiş ve kuru yer üzerine kar yağdığını görmek, yağmur hükmündedir ve o yer halkına gelecek, rahmet, bereket, nîmet, ucuzluk ve bolluğa işaret eder. Yerin kardan faydalanmayacağı bir zamanda rüyada kar yağdığını görmek, devlet reisinin zulmüne, adaletsizliğine ve vergi toplayan memurların çalışmasına işarettir. Rüyada bahar mevsiminde kar yağdığını görmek mağlubiyete işaret eder. Rüyada mevsimli veya mevsimsiz karın yağıp, bütün binaları, ağaçlar ve dağları kapladığını görmek, o yerin halkı ve malları üzerine gelecek zulme ve âfete işaret eder. Yine karı rüyada, mahallinin dışında, ev, hücre, oda vs. gibi yerlerin içerisinde görmek, azaba, belâya ve hastalıklara işarettir; bazı kere de bu rüya, âcizliğe, yolculuk ve maaş talebinden gaflete işaret eder.

RÜYADA KAR TOPU OYNAMANIN ANLAMI

Rüyada kartopu oynamak iyiye dalalet eder. Karşılıklı sevgi ve merhametin çoğalacağını göstermektedir. İş ortamında iş paylaşımı yapılırken adaletli olunması gerektiğini anlatmaktadır. Kartopu yaparken karın elleri üşütmesi sevdiğiniz bir kişiden sürpriz hediye alacağınız anlamına gelir.

Rüyada kartopu oynamak elde edilecek kazancın helal yoldan geleceği anlamına gelmektedir. Elde edilen rızkın sevdikleriniz arasında pay edilerek mutlulukların çoğalacağını işaret etmektedir.

Rüyada kartopu yuvarlayarak yığın yapmak mal ve paranın çoğalacağı anlamına gelir. Bereketli kazançların aile içinde pay edilmesi gerektiğini anlatmaktadır. Aile reislerinin sevgi paylaşımını adil yapması gerekliğini anlatır. Ebeveynlerin çocukları arasında sevgi bağını eşit kurmaları gerektiğini hatırlatır.

RÜYADA LAPA LAPA KAR YAĞMASI NE DEMEK?

Rüyada lapa lapa kar yağdığını gören kişi gelecekte yaşamayı ve elde etmeyi düşündüğü ne varsa olumlu sonuçlanacağı anlamına gelir. Karın havadan kalın şekilde yağması berekete delalettir. Hayırlı haberlerin çok hızlı ulaşacağını anlatmaktadır.

RÜYADA KİŞİNİN ÜZERİNE KAR YAĞDIĞINI GÖRMESİ

Rüyada üzerine kar yağdığını görmek, uzun bir yolculuğa işaret eder. Rüyada karın üzerinde uyuduğunu görmek, hapse gireceğine işarettir. Rüyada kış veya yaz gününde kar soğuğunun kendisine isabet ettiğini görmek, fakirlik ile tabir olunur. Rüyada kar ile ateşi bir arada görmek, ülfet, muhabbet ve sevgiye işarettir.