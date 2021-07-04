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Rüyada soyunmak ne demek? Rüyada soyunduğunu görmek neyi işaret ediyor?

Rüyada soyunmak ne demek? Rüya tabirleri insanların en çok merak ettikleri arasında yerini alıyor. En çok aranan tabirler arasında ise "Rüyada soyunmak" yer alıyor. Rüyada soyunduğunu ve ya başka birinin soyunduğunu görmenin bir çok anlamı olduğu aktarılıyor.

Rüyada soyunmak ne demek? Rüyada soyunduğunu görmek neyi işaret ediyor?

Vücudun en ihtiyaç duyduğu gerekliliklerden birinin uyku olduğunu hepimiz biliyoruz. Uykunun da gizemi çözülememiş ve en merak edilen yanı da rüyalar kuşkusuz... Rüyalar genellikle sabaha karşı belirginleşen REM uykusu sırasında görülüyor. Görülen rüyaların birçoğu unutulsa da bazı belirgin simgeler günler geçse de unutulmuyor. Tabii uyku sonrasında görülen rüyanın anlamı da merak ediliyor. Onlardan biri de soyunmak...

RÜYADA SOYUNMAK NE DEMEK?

Rüyada soyunmak; kişinin rüyada ne maksatla olduğunu bilmeden insanların arasında yahut sokakta soyunmak ve içinde bulunduğu bu durumdan utanmaması; kişinin hayatındaki gizli şeylerin açığa çıkmasına ve bireyin namusuna halel gelmesine yorumlanır.

RÜYADA BİRİNİN SOYUNDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada birinin soyunduğunu görmek; rüya sahibinin yaşayacağı maddi kayıpların olacağına ve kişinin yapacağı sıkıntılı bir işin sonrasında ferahlığa kavuşacağına işaret eder.

RÜYADA BİRİNİN KARŞISINDA SOYUNDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada birinin karşısında soyunduğunu görmek; rüya sahibinin yakın bir akrabasının içinde bulunduğu sağlık sorununun tedavisi için çaba gösterileceğine işaret eder. Bu durumun ise kişinin herkesin takip ettiği ve ilgi gösterdiği biri haline gelmesine vesile olacağına yorumlanır.

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