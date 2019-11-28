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Rüyada timsah görmek ne anlama gelir? Rüyada timsah görmenin anlamı

Rüyada timsah görmek ne anlama gelir? Sıkça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki rüyada timsah görmek ne anlama gelir? İşte sizler için hazırlamış olduğumuz haberimiz...

Rüyada timsah görmek ne anlama gelir?

Rüyada Timsah görmek genel anlamda iyidir. Rüyanızın anlamını merak ediyor ve araştırmaya başlaydıysanız doğru yerdesiniz İşte rüyada timsah görmek ne demektir sorusunun cevabı... 

Rüyada timsah görmek

kolluk kuvvetlere, alçak birine, dost görünen düşmana, rakibe, zulüm eden kişiye ve hile ile kazanç elde eden kimseye delalet eder. Rüya sahibinin timsahı alt ettiğini görmesi rakiplerine ve hasımlarına karşı kazanacağı başarıya işaret eder. Eğer timsah rüyada sudan çıkmışsa bu, rüya sahibinin iş hayatında çok güçlü ve çok dişli rakipleri bulunduğuna aynı zamanda hasımlarına işaret eder.

Rüyada timsah tarafından yara aldığınızı gördüyseniz;

Güvende olmadığınızın belirtisidir. Rüyada timsah gören kişinin dost ve arkadaş dediği kişileri iyi analiz etmesi gerekir. Rüyada timsaha mağlup olmak hiç iyi değildir, kişinin içinde bulunduğu her türlü tehlikeye delalet eder. Timsahı öldürmek tüm belalardan, tehlikelerden, sorunlardan, sıkıntılardan ve zahmetten kurtulmaya işaret eder.

Rüyada timsah saldırısına uğramak

Rüyada timsah saldırısına uğramak, bilinç kazanmak, gönül gözünün açılması ve kişinin farkındalık sahibi olması anlamına gelir.

Rüyada timsahın ısırması

Rüyada timsah tarafından ısırıldığını gören kişinin rüyası, düşmanları ya da rakipleri tarafından tuzağa düşürülmek istendiğine delalet eder.

Rüyada timsahtan korkmak

Rüyada timsahtan korktuğunu gören kişinin, sorunlar ve sıkıntılar karşısından yaptığı hamlelerin ve yaklaşımların değişmesi gerektiği anlamına gelir. Bu rüya aynı zamanda kişinin duygusal zekâsının çok güçlü olduğuna işaret eder.

Rüyada timsah yavrusu görmek

Rüyada timsah yavrusu görmek, önemli olmayan ama ağrı veren hastalıkların baş göstereceği anlamına gelir.

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