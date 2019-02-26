Anneanne velayeti istedi

Antalya'da annesi hamileyken de uyuşturucu kullanmaya devam ettiği için bağımlı olarak dünyaya gelen Rüzgar E.A.'nın velayetini almak isteyen anneanne G.T., 1,5 yıl önce mahkemeye başvurdu.

G.T, dava dilekçesinde kızı B.A. (22) ve damadı R.A'nın (26) uyuşturucu bağımlısı olduklarını, kızının tüm uyarılarına rağmen hamileliği döneminde de uyuşturucu kullanmaya devam ettiğini anlatarak, "Torunum bağımlı doğdu. Tedavisi sürüyor, düzenli kontrole götürüyorum. Basın aracılığıyla yaptığımız yardım çağrısını yetkililer duydu. Kızım ve kocasının, tedavi olmaları için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi'ne yatışları yapıldı. Ancak hastanede sadece bir gece kaldılar" dedi.

Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada anneanne, torununun uyuşturucu bağımlısı olan bir aileyle yaşaması halinde bağımlı olacağını belirterek, velayetin davalılardan alınarak, kendisine verilmesini talep etti. G.T., velayetini alarak torununa iyi bir gelecek hazırlamak istediğini de belirtti. Ancak anneannenin talebini mahkeme reddetti.

Mahkeme gerekçeli kararında, küçüğün anne babasının reşit olduğunu, velayet hakkını kullanamayacakları yönünde herhangi bir hak ve ehliyetten yoksun olma durumunda bulunmadıklarını belirterek, "Velayet altındaki küçüğe vasi tayin edilemeyeceğinden talebin reddine karar verilmiştir" dedi.



DÖNEMİN BAKANI KONUYU ELE ALMIŞTI



Rüzgar bebeğin doğumuyla, konu basına yansımış, dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatıyla da Antalya Kamu Hastaneleri Birliği yetkilileri B.A. ve R.A. ile temasa geçmişti. Çift ve bebekleri Rüzgar E.A. hastaneye götürülerek, kontrolden geçirilmiş, çiftin AMATEM'e yatışı yapılmıştı. Ancak çift bir gece kaldıkları AMATEM'den ertesi gün ayrılmıştı.