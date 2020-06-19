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Rüzgar Çetin: Artık işime gücüme bakıyorum

Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, önceki akşam Oğulcan Engin ile birlikte Cihangir'de görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Çetin, "Arkadaşım Oğulcan ile oturuyoruz. Ona yeni projelerimi anlatıyorum oda sağ olsun beni dinliyor. Artık işime gücüme bakıyorum" dedi

Rüzgar Çetin, Oğulcan Engin,
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Bir süredir ortalıkta görünmeyen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, geçtiğimiz akşam Oğulcan Engin ile birlikte Cihangir'de objektiflere yansıdı.

Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Çetin, iş hayatına ağırlık verdiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşım Oğulcan ile oturuyoruz. Ona yeni projelerimi anlatıyorum oda sağ olsun beni dinliyor, bana fikir veriyor. Fikir alışverişi yapıyoruz. Asmalımescit Tünel'in orada aldığım yeni bir binanın inşaatını, restorasyonunu yapıyorum. Hatta şimdi şantiyeden geldim. Artık işime gücüme bakıyorum.

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