"HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞIYORDUM"



Ameliyat sonrası bir süre fırında çalışan Erkoçlar, o dönemle ilgili şu ifadeleri kullandı:



Ben o an öyle bir şeyin içerisindeydim ki... Kendimle ilgili çok radikal karar almıştım. Ameliyatlarım sürüyordu bir yandan da hayata tutunmaya çalışıyordum. İş yerini ilanda gördüm, başvuru yaptım. Dükkan sahibi de beni tanımadı. Bana ayrıcalık yapılmasını istemiyordum, günde 15 saat çalıştım. Üç ya da dört ay çalıştım orada... Bir magazinci abimiz kötü niyetinden değil, 'Helal olsun ekmeğini taştan çıkarıyor.' gibi bir açıklama yaptı. Bulunduğum bölgeyi de söyledi. O zaman insanlar gidip, gelmeye başladı dükkana ama ben anlamadım ilk başlarda.