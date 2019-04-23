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Ryan Babel'den transfer açıklaması!

Sezon sonunda Fulham ile sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel, menajeri aracılığıyla başka kulüplerle temas halinde olduğunu açıkladı

Ryan Babel

Devre arası Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer olan Ryan Babel'den transfer itirafı geldi.

Daily Mail'a konuşan Ryan Babel, sadece altı aylık sözleşme imzaladığı Premier Lig ekibi Fulham'dan sezon sonu ayrılacak. Galatasaray'ın da talip olduğu futbolcu, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. İngiliz basınına konuşan Hollandalı futbolcu, Premier Lig'de kalmak istediğini söyledi.

Gelecek sezon için Galatasaray ile de adı sıkça anılan Hollandalı oyuncu, kariyerine İngiltere'de devam etmek istediğini belirtti.



32 yaşındaki oyuncu, "Menajerim transferimle ilgili bazı görüşmeler yapıyor. Doğru karar vermem gereken zamandayım. Eğer şanslı olursam ve hak kazanırsak EURO 2020'de Hollanda Milli Takımı ile mücadele etmek istiyorum. Bu yüzden doğru kararı vermem gerekiyor. Premier Lig'de kalma şansım olursa benim için harika olur. Ailem ve kendim için doğru kararı vermem gerekiyor" açıklamalarında bulundu.

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