Devre arası Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer olan Ryan Babel'den transfer itirafı geldi.

Daily Mail'a konuşan Ryan Babel, sadece altı aylık sözleşme imzaladığı Premier Lig ekibi Fulham'dan sezon sonu ayrılacak. Galatasaray'ın da talip olduğu futbolcu, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. İngiliz basınına konuşan Hollandalı futbolcu, Premier Lig'de kalmak istediğini söyledi.

Gelecek sezon için Galatasaray ile de adı sıkça anılan Hollandalı oyuncu, kariyerine İngiltere'de devam etmek istediğini belirtti.