S Sport nasıl izlenir? sorusu motor sporları tutkunları tarafından merakla araştırılıyor. Formula 1 Türkiye Grand Prix yarışları bugün S Sport ekranları üzerinden saat canlı olarak yayınlanacak. İşte S Sport yayın akışı ve frekans bilgileri
S SPORT YAYIN AKIŞI 13 KASIM 2020
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S SPORT FREKANS BİLGİLERİ
Kanal İsmi
S SPORT
Frekans
12187
Polarizasyon
V-Dikey
SR
27500
FEC
5/6
BAKMADAN GEÇME
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