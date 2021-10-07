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S Sport nasıl izlenir? S Sport yayın akışı ve frekans bilgileri!

S Sport platformunda bu akşam UEFA Uluslar Ligi Yarı Final Belçika ile Fransa maçı yayınlanacak. Dünyada milyonlarca insanın canlı olarak takip edeceği Belçika Fransa maçı S Sport ekranlarında canlı olarak yaynlanıyor. Peki S Sport nasıl izlenir? İşte S Sport yayın akışı ve frekans bilgileri...

S Sport nasıl izlenir? S Sport yayın akışı ve frekans bilgileri!

S Sport nasıl izlenir? sorusu motor sporları tutkunları tarafından merakla araştırılıyor. Belçika Fransa UEFA Uluslar Ligi yarı final maçı bugün S Sport ekranları üzerinden saat canlı olarak yayınlanacak. İşte S Sport yayın akışı ve frekans bilgileri

S SPORT YAYIN AKIŞI 7 EKİM 2021

14:00 Extreme-E

15:00 Moto 2 ABD

16:00 İtalya - İspanya

18:00 LA Clippers - Phoenix

20:00 Moto 3 ABD

21:00 Dünya Kupası 2022 Elemeler Özet

21:45 Belçika - Fransa "Canlı"

23:45 PL Panorama

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport’un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

Kanal İsmi S SPORT
Frekans 12187
Polarizasyon V-Dikey
SR 27500
FEC 5/6

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