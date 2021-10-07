S Sport nasıl izlenir? sorusu motor sporları tutkunları tarafından merakla araştırılıyor. Belçika Fransa UEFA Uluslar Ligi yarı final maçı bugün S Sport ekranları üzerinden saat canlı olarak yayınlanacak. İşte S Sport yayın akışı ve frekans bilgileri
S SPORT YAYIN AKIŞI 7 EKİM 2021
14:00 Extreme-E
15:00 Moto 2 ABD
16:00 İtalya - İspanya
18:00 LA Clippers - Phoenix
20:00 Moto 3 ABD
21:00 Dünya Kupası 2022 Elemeler Özet
21:45 Belçika - Fransa "Canlı"
23:45 PL Panorama
S SPORT FREKANS BİLGİLERİ
S Sport’un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:
TP11-Frekans: 12188 MHz.
Polarizasyon: Vertical (dikey)
DVB-S2-8PSK
Symbole rate: 27500 ksym/s
FEC:5/6
|Kanal İsmi
|S SPORT
|Frekans
|12187
|Polarizasyon
|V-Dikey
|SR
|27500
|FEC
|5/6
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