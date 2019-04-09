Avrupa Konseyi (AK) Sekretaryasına önerilen 3 kişilik hâkim aday listesi, AK Danışma Paneli incelemesinin ardından, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Hâkim Seçim Komisyonuna (Komisyon) sunulmuştu.

Komisyon tarafından adaylar Prof. Dr. Necati Polat, Prof. Dr. Esra Gül Dardağan Kibar ve Doç. Dr. Saadet Yüksel ile 29 Mart 2019 tarihinde, Paris’te mülakata tabi tutulmuştu. Komisyon adayları AİHM hakimliği için yeterli olduğunu belirtmiş ve 3 kişilik listeyi AKPM Genel Kuruluna sunmuştu.

9 Nisan 2019 tarihinde yapılan AKPM Genel Kurulunda gerçekleşen seçimde 111 oy alan Saadet Yüksel Türkiye adına AİHM hakimi olarak 9 yıl süre ile görev yapacak. İşte, Saadet Yüksel'in kariyerine dair detaylar...

SAADET YÜKSEL KİMDİR?

Doç. Dr. Saadet Yüksel, Harvard Üniversitesinde yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesinde de doktorasını yapmıştır. Hâlihazırda İstanbul Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığını yürüten Yüksel, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinde de yarı zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 2018 yılı içerisinde, Katar’da bulunan Hamad Bin Khalifa üniversitesinde de bir dönem misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Sayın Yüksel’in, anayasa hukuku ve insan hakları alanında çok sayıda çalışması bulunmaktadır.