Saatler geri alınacak mı, ne zaman? 2026 Türkiye'de kış saati uygulaması var mı, saatler 1 saat geri alınacak mı?
Sonbaharın gelmesiyle birlikte saatlerin geri alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Avrupa'da kış saati uygulaması için tarih yaklaşırken Türkiye'deki saat düzenine ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Vatandaşlar özellikle "Saatler ne zaman geri alınacak?" ve "Kış saati uygulaması başlayacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Türkiye'de kış saati uygulamasında son durum...
Saatlerin ne zaman geri alınacağı ve Türkiye’de 2026 yılında kış saati uygulamasına geçilip geçilmeyeceği, sonbaharın gelmesiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Avrupa’da saatlerin geri alınacağı tarih belli olurken Türkiye’de mevcut uygulamanın devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, 2026’da Türkiye’de saatler geri alınacak mı, kış saati uygulaması ne zaman başlayacak? İşte, 2026 kış saati uygulamasına ilişkin detaylar…
TÜRKİYE’DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?
Türkiye’de 2026 yılında kış saati uygulamasına geçilmeyecek ve saatler 1 saat geri alınmayacak. Türkiye’de yıl boyunca sabit saat uygulaması devam ediyor. Bu nedenle sonbahar ve kış dönemine girilmesiyle birlikte saatlerde herhangi bir değişiklik yapılması beklenmiyor.
2026’DA SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK?
Avrupa Birliği ülkelerinde ise mevsimsel saat uygulaması devam ettiği için yaz saati uygulaması 25 Ekim 2026 Pazar günü sona erecek ve saatler standart saate geçirilecek. 25 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye’de saatler 1 saat geri alınmayacak. Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki saat farkı da bu tarihten sonra bazı ülkelerle değişmiş olacak.
KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?
Kış saati uygulaması, yaz saati döneminin sona ermesiyle saatlerin 1 saat geri alınarak standart saat düzenine geçilmesi anlamına geliyor. Yaz saati uygulamasında saatler ileri alınırken kış saati uygulamasında saatler geri çekiliyor.
Türkiye’de ise sabit saat uygulaması nedeniyle yıl içerisinde yaz ve kış saati arasında geçiş yapılmıyor. Bu nedenle 2026 sonbaharında da saatlerin geri alınması söz konusu olmayacak.
TELEFON VE BİLGİSAYARLARDA SAAT DEĞİŞECEK Mİ?
Türkiye’de resmi olarak saat değişikliği yapılmayacağı için telefon, bilgisayar ve diğer elektronik cihazların saatlerinin de normal şartlarda değişmemesi gerekiyor. Ancak özellikle eski cihazlarda veya saat ayarı otomatik olarak farklı bir ülkeye göre yapılandırılmış sistemlerde teknik farklılıklar yaşanabileceği belirtiliyor. Bu nedenle 25 Ekim 2026 tarihinde cihazların saat ayarlarının kontrol edilmes gerekiyor.