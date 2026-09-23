Saatler geri alınacak mı, ne zaman? 2026 Türkiye'de kış saati uygulaması var mı, saatler 1 saat geri alınacak mı?

TELEFON VE BİLGİSAYARLARDA SAAT DEĞİŞECEK Mİ?

Türkiye’de resmi olarak saat değişikliği yapılmayacağı için telefon, bilgisayar ve diğer elektronik cihazların saatlerinin de normal şartlarda değişmemesi gerekiyor. Ancak özellikle eski cihazlarda veya saat ayarı otomatik olarak farklı bir ülkeye göre yapılandırılmış sistemlerde teknik farklılıklar yaşanabileceği belirtiliyor. Bu nedenle 25 Ekim 2026 tarihinde cihazların saat ayarlarının kontrol edilmes gerekiyor.