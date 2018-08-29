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Saatlik kazancı şirketin maaş ortalamasının 157 katı

Forbes verilerine göre yapılan araştırmada geçen yılın en çok gelir elde eden kişilerinin saatlik kazançları dudak uçuklattı. Listenin tepesinde saatte yaklaşık 4.5 milyon dolar kazanan Jeff Bezos var ancak zenginler sıralamasında gerilerde olmasına rağmen Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey ve Elon Musk da büyük çıkış yapanlar arasında

29.08.2018 - 11:08 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Para söz konusu olduğunda bazı iş insanları ve ünlülerin ayrı bir ligde oynadığı gerçek. Kim ülkelerin yıllık gayrı safi milli hasılasından fazla serveti olan milyarderlerin kazançlarına saatlik gelir olarak bakıldığında durum daha da çarpıcı.

Business Insider'ın her yıl mart ayında yayımlanan Forbes'un en zenginler listesinin 2017 ve 2018 versiyonları arasındaki fark çıkarılıp bir yıldaki saat sayısı olan 8 bin 760 ile bölünerek yapılan hesaba göre ortaya çıkan verilerde ilginç sonuçlar var.

Amazon'un kurucusu ve CEO'su olan dünyanın en zengin kişisi Jeff Bezos, saatte yaklaşık 4.5 milyon dolar kazanıyor. Bu bedel, Amazon'da ortalama yıllık maaş olan 28 bin 500 dolardan 157 kat daha fazla. 

Saatte 1 milyon dolar ve üzeri geliri olanlar arasında Bezos'u takip eden ikili ise Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve Wal Mart'ın sahibi olan Walton ailesinden Alice Walton.

Elon Musk, Jack Dorsey, Meg Whitman gibi teknoloji dünyasının milyarderleri arasında yer alan ancak en zenginler sıralamasında Bill Gates, Carlos Slim, Amancio Ortega, Koch Biraderler'in oldukça gerisinde bulunan isimler ise geçen sene en çok kazananlar arasında.

Ünlüler listesinde ise George Clooney saatte kazandığı 27,283 dolar ile zirveden. Sıfırdan milyoner olan en genç Amerikalı olan Kylie Jenner ise 19 bin dolar ile Clooney'in arkasından geliyor. 

Ellen DeGeneres, LeBron James, Taylor Swift ve Beyoncé ise listede saattlik dört basamaklı geliri olan diğer ünlüler arasında.

 

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