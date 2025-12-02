Birçok kişi için duş saati alışkanlık işidir. Ancak araştırmalar, duşu hangi saatte aldığınızın hem fiziksel hem de zihinsel performansınızı değiştirebileceğini gösteriyor.

SİRKADİYEN RİTİM VE IŞIK-SICAKLIK DÖNGÜSÜ

Gün boyunca ışık ve sıcaklık seviyeleri değişkenlik gösterir. Bu doğal değişim, vücudun biyolojik saati olarak bilinen sirkadiyen ritmin oluşmasını sağlar. Sirkadiyen ritim; uyku düzeni, metabolizma, vücut sıcaklığı ve bağışıklık sistemi gibi birçok süreç üzerinde belirleyici bir rol oynar. Özellikle geceleri vücut kendini uykuya hazırlarken sıcaklık doğal olarak düşmeye başlar. Bilim insanları, duş almanın bu sıcaklık düzenleme mekanizmasını etkilediğini ve uyku düzenine katkı sağlayabildiğini ortaya koymuştur.

DUŞ ALMANIN GENEL BEDENSEL VE RUHSAL FAYDALARI

Duş almak yalnızca hijyen sağlamakla kalmaz; aynı zamanda fiziksel ve psikolojik açıdan pek çok yarar sunar. Bu faydalar arasında:

- Gözeneklerin tıkanmasını önleyerek tahriş ve iltihabı azaltması.

- Cilt ve saçta biriken alerjenleri arındırarak solunum sağlığına katkıda bulunması.

